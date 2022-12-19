製罐廠吉源-KY(8488)今(19)日下午舉行業績發表會，今年第4季進入營運旺季，業績向上攀高，不過，全年度受大陸封控嚴重衝擊到物流，及俄烏戰事推高生產成本，加上匯損金額大，營運成績恐將不太好。明年度好消息多，包括大陸解封、國際原物料價格趨緩有利成本降低，再加上廣東吉多寶第二條生產線產能增加又可以望貢獻全年度營運，營運將重返成長軌道。

吉源廣東吉多寶第二條生產線在2022年6月完成設置並進入量產，目前產能利用率約在5~6成，明年有機會上看7~8成。吉源指出，第二條產線產能利用達70%~80%後，計劃將再投入新台幣2~3億元提升線速，年產能可再增加約3億罐。

今年第2季大陸的封控措施，運輸受到極大的衝擊，吉源單季每股虧損高達0.35元，隨後漸漸回穩，今年嫁動率雖然下降，但因調價所以營收還是成長，第3季營收已經呈現正成長。不過受到匯兌損失影響，前3季稅後虧損7913萬元，每股虧損1.17元，第4季為傳統的營運旺季，業績可望持續走高，但全年度要轉虧為盈並不容易。

展望2023年度，李宗憲財務經理指出，大陸疫情逐漸趨緩，預期終端市場回溫後，業績將漸回溫；俄烏戰爭雖然持續，但現在稍微緩和，國際原物料中的馬口鐵和鋁錠報價有逐季下滑的趨勢，將有利毛利率回升；另外，美國升息腳步也放緩，匯兌損失的壓力將會減輕。整體來說，由於上半年是傳統的淡季，明年下半年業績將會有比較清楚的方向。

吉源-KY二片罐營收比重目前已增至44%，馬口鐵罐降為54%，其他業務占2%。吉源指出，中國大陸市場啤酒銷售的金屬罐化率由26.3%走高，以目前歐美、日韓的70~90%罐化率來看，大陸兩片罐市場需求依然強勁，預期未來在營收二片罐比重上將迅速超越馬口鐵罐。