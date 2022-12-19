受到寒流影響，全台氣溫驟降，要慎防心血管疾病，中醫師王心眉在臉書發文提醒，一旦出現疑似腦中風或是心肌梗塞前兆的症狀，請把握黃金3小時盡速至急診室就診。

王心眉指出，每當冷氣團來襲，醫院總會湧進大量心血管、中風的急重症病患，原因在於天氣冷、心血管收縮，血壓容易變高，再加上血管熱漲冷縮，血管壁的斑塊容易剝落，斑塊漂到哪就會造成血管栓塞，若是漂到腦就會腦中風，漂到心臟則導致心肌梗塞。

王心眉表示，這些看似突然發生的急症，其實長期在血管內進展，尤其是「喜歡吃、不運動，膽固醇高」的人，罹患中風的機率比常人還高，一旦有環境變化或心情壓力，就很可能出事，加上中風有年輕化趨勢，45歲以下中風比例上升，千萬不要抱持僥倖心態，毫無顧忌的熬夜和吃喝玩樂。

王心眉強調，氣溫驟降一定要注意保暖，最好戴上帽子做好頭部保暖，這樣身體才會變得溫暖，有助於預防血管栓塞。再者，若是出現以下疑似腦中風或是心肌梗塞前兆的症狀者，務必把握黃金3小時盡速至急診室就醫。

▍腦中風症狀

1.手腳麻木無力，走路困難

2.突然口齒不清、言語表達困難

3.臉部表情異常

▍心肌梗塞前兆

1.呼吸急促、喘

2.胸悶

3.不明疼痛連至肩、後背、手臂

4.噁心想吐

5.冒冷汗