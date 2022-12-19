日本專修大學玉名高校吹奏部樂團華麗演出。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市北興國中管樂班師生與日本玉名高校交流。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

2022嘉義市國際管樂節「嘉管30＋．生聲不息」正在進行式，有日本、印尼、德國來樂團表演，日本專修大學玉名高校吹奏部樂團還與嘉義市多所國中小學校管樂團交流，家長發現日本樂團每一個走位都用尺測量間距，非常細膩。

玉名高校指揮浜田悟先生率領33位師生與嘉義市北興國中師生、嘉北國小管樂班、興嘉國小管樂團交流，觀摩樂隊變化隊形、吹奏技巧、樂曲表現與旗樂隊表演融合等。

指揮浜田悟表示，日本專修大學玉名高校吹奏樂部創立於1991年，以「Ventures」的團名活躍於日本行進管樂界，秉持著「用我們的表演來傳遞笑容」的信念，以樂會友，成立以來連續20年代表九州參加全日本行進管樂大賽，獲得14次金獎，6次最優秀團隊獎，積極參與日本各地演出。

北興國中校長張仁澤表示，北興國中管樂團在黃敏惠市長積極推展管樂及嘉義市管樂節下，獲得市府及天晴能源集團全力支持，管樂班已連續10多年勇奪全國賽特優，玉名高校來交流表演，激盪出超級精采的火花，不僅建立了國際友誼，更開拓了學生的音樂視野，收穫滿滿。

家長會長黃家豪驚嘆，玉名高校在表演之前的彩排，每1個走位與每1個間隔都拿尺測量，掌握標準度，深深感受到樂團的細膩，非常值得學習，而雖然有言語隔閡，學生之間的互動透過對管樂的認識及喜好，仍有熱絡交流，有很好的學習。