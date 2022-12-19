我國鳳梨酥日前遭大陸禁止輸入，食藥署被外界質疑出包，將原本應該申請的編碼1905誤填為1902的「包餡麵食」。對此食藥署昨天出面駁斥，強調有人刻意誤導。臉書粉專「政客爽」發圖酸：我國鳳梨水餃世界第一，台灣難波萬。另一粉專「綠能你不能」也引用成語虧說：古有指鹿為馬，今有指酥為餃。更有網友揶揄，政府該做的輔導沒做好，導致百姓的權益受損，根本是「袂生牽拖厝邊」。

對於「包餡麵食」爭議，食藥署長吳秀梅昨(18日)表示，過去糕餅業者都是報包餡麵食類，但後來因3月9日大陸申請分為自行申請與推薦申請後，台灣業者被要求，無論是自行申請或是推薦申請，全面只能採書面文件，無法在網路上申請，「網路可以不用全數填寫的這條路就不通了」，且上面要求全數都要註明成分、原料、占比，也就是說無論業者是申請哪個類別，一樣都會被要求要填寫這些內容。

但這樣的解釋似難說服民眾，「政客爽」今(19日)在臉書PO出一張三段式比較圖，分別是韓國水餃、義大利水餃、台灣水餃（圖為鳳梨酥），並酸：我國鳳梨水餃世界第一，台灣難波萬。

粉專「綠能你不能」也引用成語虧說：古有「指鹿為馬」，今有「指酥為餃」。

網友揶揄，政府該做的輔導沒做好，應申請糕點卻申請包餡麵食，導致百姓的權益受損又謊稱中國政治打壓！？