連一鮑魚前老闆鍾文智，因為遭控涉嫌炒作台灣存託憑證TDR，遭合議庭法官判處18年有期徒刑，但台北地院卻罔顧財政部第900號公告充滿爭議，以其自由心證對鍾男做出重判，判決一出便引起法界學界譁然。台灣高等法院12月9日傳喚關鍵證人輔仁大學學院院長郭土木教授出庭作證，郭明確指出該公告未將TDR包括在核定之範圍內，根據我國《刑法》第一條規定，有關「罪刑法定原則」的內涵中，包含「不溯及既往」、「罪刑明確性」。

關鍵證人郭土木教授在財政部發布76年第900號公告時，正任職於當時的財政部證券管理委員會第二組，而76年第900號公告就是財政部管理委員會第二組負責處理的，郭土木教授指出主管機關發布76年第900號公告時，並未將TDR包括在核定之範圍內。

根據判決書指出，鍾男因為在2010年、2011年間，涉嫌炒作6檔TDR股票，經過台北地院長達5年的審理後，在去年依《證交法》重判鍾男18年徒刑，但法官卻單以鑑定人的錯誤鑑定意見，誤用滿是爭議的財政部第900號公告，認為「TDR是外國有價證券」，重判鍾男18年徒刑。

然而，在「TDR是否為《證交法》規定範疇？」、「第900號公告是否合用？」至今仍未有定論的情況下，鍾男儼然成了司法、行政權衝突下的代罪羔羊，但事實上，TDR原本是為本國發行人在台發行的新型金融商品，應屬台灣的本國有價證券。

結果合議庭三位法官針對此案的判決中，卻全盤照抄鑑定人的錯誤鑑定意見，認定TDR為外國有價證券，然而在過往判決中，鑑定人認定本國、外國的有價證券時，認為TDR持有人的權利義務，跟直接持有該家外國公司股票的持有人相同，認為TDR是「外國有價證券」，但鑑定人卻認為台積電去美國發行的ADR，也是「外國有價證券」，論理邏輯明顯不一致。

判決一出，隨即引起法界震盪!學界譁然。《證券交易法》專家學者王志誠教授、郭土木教授、戴銘昇教授….等都發出多篇文章指明，《證券交易法》未將TDR明文入法，以致有違法律明確性、授權明確性及罪刑法定原則等違憲疑慮。

而前金管會主委陳沖也在去年9月17日邀集法界、產官學舉行《證券交易法》研討會時，認為基於法律明確性原則等，《證券交易法》應該要修法解決，確實檢討改進。