土壤保育研究室提醒，若施肥不當，可能造成土壤鹽害問題，抑制作物生長。（桃園區農改場提供／蔡明亘桃園傳真）

土壤肥力與農作物品質關係密不可分，桃園區農業改良場提供轄內農民免費進行土壤、灌溉水與植體分析等檢測服務，給予改善建議，解決栽種問題。近5年分析約2.4萬件，其中土壤樣品占6成為最大宗，經比對土壤肥力指標，發現北部樣品中，強酸性土壤比率占超過4成，電導度過高也有5成。農改場呼籲農友依作物需求合理化施肥，避免影響土壤與作物品質。

桃園區農改場統計，自土壤肥力與作物營養診斷服務查詢系統2002年上線以來，截至11月15日已累積8.6萬筆資料，農改場透過資料庫數據分析，瞭解北部農田土壤肥力概況。據悉，農改場現有約7名人員執行前後端檢測工作，每月約有500至600件樣品需檢測，來自轄區包括基隆以南到新竹以北，以及金門和馬祖地區，需檢測的量體相當大。

桃園區農改場作物環境課土壤保育研究室指出，轄內農民可申請檢測項目包括土壤、灌溉水、植體樣品、自製堆肥、自製液肥與自行調配的介質共6項。2018至2022年11月中旬共收到24423件樣品，其中土壤占總件數63.6％最多、其次為堆肥占15.3％、灌溉水占13.1％，申請最少的項目為介質僅1.8％。

土壤保育研究室表示，比對土壤肥力指標資料發現，近5年土壤樣品中，強酸性土壤比率占46.4 ％；土壤電導度過高占53.5％；有機質偏低占17.8％，有機質符合推薦量占61.1％；磷酐超過建議量占37.9％；氧化鉀超過建議量占36.9％；氧化鈣偏低占40.4％；氧化鎂過量者占73.5％。

土壤保育研究室說明，土壤酸鹼度會影響作物生長，若植物酸鹼度偏酸，營養元素有效性恐降低，也會造成氧化鈣流失，作物可能出現裂果情形品質下降、賣相變差；電導度過高比例超過5成，也顯示肥料過度施用；磷肥和鉀肥也常施用過量，若在河川、溪流或水庫上方施用磷肥，留存土中被沖刷到水裡易造成優養化，鉀肥過量補充則會提高農產品纖維值影響口感。

土壤保育研究室提醒，若土壤中磷、鉀、鈣、鎂含量過多，都可能造成鹽害問題，作物等於「泡在鹽水裡」較難吸收水分抑制生長。因此呼籲農友，應針對不同作物特性與需求合理化施肥，維護農產環境，農友可檢附樣品、個人資訊、農田地號等資訊申請免費檢測，需約30個工作天，報告出爐後也會提供農民施肥建議。