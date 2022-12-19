今年下半年房市吹冷風，預售市場最為明顯，從5月起連續半年每個月預售揭件數都跌破7,000件，較去年旺季每月逾1.2萬件腰斬。房地產業者指出，房市領頭羊的預售市場降溫，反映房市已進入了盤整期。

據實價登錄預售屋揭露件數統計顯示，在2021年9～12月房市景氣高峰時，平均單月預售交易數可達1.2萬件，總交易金額約在1,700億元以上；今年3月也還有超過1萬件、總銷約1500億元的高檔水準，不過在今年5月起，平均每月交易量驟降至僅6,000多件，總銷售金額不到1,000億元。

這波預售屋急凍，又以中南部都會區交易量萎縮幅最驚人，去年9月台中市交易量近3,000件，今年10月已不到千件，過去受到科技業投資議題帶動房市熱潮的南、高二都，也從每月1300件，減少至約500件左右。相對於中南部都會區目前買氣較高點萎縮6至7成，新北市、桃園市則單月還有千件左右預售屋交易量，較高點減少約5成，衰退幅度相對較小。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，從過去一年的預售揭露來看，去年受到通膨、股市資金行情與造價上漲推升，去年9月到12月單月揭露達1.2~1.3萬件，出現單月萬件預售成交的盛況，同時也將這波景氣推升到最高點，但從預售禁止換約政策風向出現後，又碰上疫情、股災、連續升息等影響，預售投資退場市場也跟著降溫。

雖然10月資料可能尚有零星交易尚未完整揭露，不過今年第二季以來買氣疲弱趨勢相當明確，購屋人對於高房價也顯得小心翼翼，北台市高總價市場銷售緩慢，連低總價的產品買盤也考量單價高，對於進場顯得卻步，尤其目前市場上已沒有「不買會更貴」的預期，加上平均地權條例修法、預售禁止換約可能上路的預期，預售市場呈現觀望態勢。