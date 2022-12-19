足球是中南美洲國家最受歡迎的體育運動，尤其對於強國阿根廷來說，國內幾乎全家大小瘋世界杯。先前在對上克羅埃西亞的準決賽中，有民眾拍到阿根廷的老翁搬了一張椅子，隔著賣場櫥窗觀賞球賽，畫面在網路上瘋傳，惹得一票網友心疼。

綜合外媒報導，睽違36年，阿根廷再次拿下世界盃冠軍，收下夢寐已久的大力神盃，昨日賽事與法國隊打得勢均力敵，勝利的滋味舉國歡騰，數以萬計球迷湧上街慶祝。早前一名網友在首都布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires)騎樓捕捉到瘋世足的奇葩景象，83歲老翁貝哈爾(Carlos Bejar)是相當死忠的足球迷，日前搬了一張母親留下的幸運椅子，在眾目睽睽下獨自坐在3C賣場外，隔著偌大玻璃櫥窗觀賞準決賽，為祖國加油。目前這篇推文已獲得上千次轉發，網友看完不禁感到心酸，甚至發起募資為老翁買電視的運動。

Meet 83-year old Carlos Bejar, a retired football fan, who doesn't own a TV. He went viral in Argentina for watching all of their World Cup games in front of a shop window. The store decided to offer him a TV so that he could watch the final at home pic.twitter.com/qh6z3ORLPF — Ayomide Jai (@AyomideJai) December 18, 2022

然而，這並非大家所想淡淡的哀傷，貝哈爾接受採訪時表示，家裡其實有電視，因為朋友們相繼去世，現在只能一個人看球賽，但也漸漸習慣甚至非常享受，還說更大的螢幕看起來才過癮，反正距離自家僅40公尺，才選擇這麼做。有趣的是，該公司得知後竟大方贈送老翁55吋的液晶大螢幕，讓他能在家舒服地觀看每場比賽。意想不到的結局引來網友直呼，「不知道輪我去坐會不會也有這種福利」。