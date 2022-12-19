2022卡達世界盃足球冠軍賽於今（19日）凌晨落幕，阿根廷隊和法國隊的正規戰以2:2平手，雙方進入PK戰廝殺，最終由阿根廷隊以4:2踢走法國隊，成為本屆冠軍。臉書粉絲有102萬的網紅宛宛兒，事後分享買運彩的成果，透露花10萬下2:2，如願賺回本，稍早已飛奔去銀行領獎金，讓網友羨慕不已。

宛宛兒18日PO文表示已在世足賽輸掉2萬塊，煩惱到底要押阿根廷或法國；冠軍賽開打不久，宛宛兒拿出厚厚一疊千元大鈔，跑去彩券行買運彩，撂狠話：「今晚之後不玩了，輸贏看這道，歐硬吼企（All in下去）呀！」而這場冠軍賽高潮迭起、精采絕倫，阿根廷隊上半場先以2分領先，法國隊不讓對手專美於前，在下半場僅用2分鐘踢下2分瞬間追平，讓全世界球迷看得超激動。

宛宛兒凌晨1點多PO看球賽的影片，只見她看到法國隊在下半場得分後，興奮到不斷狂喊「法國進球了」、「嚇死了」，並在文中歡呼：「還好最後雙方都有進球，2：2也有買到，我可以安心去睡了，差點沒哭出來，終於回本了！」更在留言處嗨喊：「我下雙方進球2：2都有中，爽啦！好過年了，差點嚇死我。」

宛宛兒稍早到銀行領獎金，由於網傳她獲利130萬，有網友留言問宛宛兒買的方式和實際贏多少，對此她大方地表示自己下兩隊進球八萬，其餘兩萬分散壓波膽，謙虛地笑稱：「沒有百萬回本啦！」