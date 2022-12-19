台灣先天地理環境容易受到颱風、地震、土石流等威脅，建構全民防災觀念顯得重要，永慶房屋自2021年與新北市政府簽訂合作備忘錄，共同推動企業防災，更因積極投入企業防災獲內政部公開表揚，12/16於內政部消防署訓練中心舉行111年「災害防救深耕第3期計畫」成果發表暨110年績優防災單位頒獎典禮，由內政部消防署署長蕭煥章親自頒獎，永慶房屋人資部協理塗振宏代表受獎，肯定永慶房屋的投入與協力，與社區一同建立防災觀念。

永慶房屋參與政府企業防災計劃 為社區防災貢獻心力

永慶房屋秉持「先誠實，再成交」的精神，協助消費者圓滿每一次買賣屋交易，更將服務精神深耕至周邊的鄰里及社區，從社區清潔到鄰里節慶活動，都有「永慶人」服務的身影，投入資源和人力促進地方向上發展。

面對台灣天然災害，全民做好防災準備與知識教育及訓練，才能將損害降到最低，永慶房屋作為政府重要的防災合作夥伴，全力以赴協助推動社區防災，提升在地的防災能量和防災意識，並成為社區防災的堅強後盾，參與社區防災演練、協助建立防災組織，強化防災知識與技能，政府、企業與社區三方攜手替未來做好萬全的準備。

永慶房屋積極參與社區防災演練，模擬災害發生時的應變方法，為鄰里的安全盡心力。（圖/永慶房屋提供）

永慶夥伴參與防救災技能訓練 成為社區防災後盾

塗振宏表示，社區防災有「厝邊好鄰居」永慶房屋在！面對潛在災害的威脅，我們應做好防範未然的準備，透過參與防災教育講習、實際與里民們進行防災訓練及演練，增加永慶同仁的防災知識，成為在地社區自主救災的重要生力軍，使居住安全多一份保障。很榮幸能獲得內政部防災績優企業的肯定，未來也會持續提供資源和人力，與政府攜手強化社區防災的防護網，將災害影響及損失降至最低。

永慶房屋以實際行動參與社區各項防災計畫推動，經紀人和服務專員們參與防救災技能訓練課程、社區防救災正式演練，提供帳篷供社區演練使用、致贈物資給參與防救災技能訓練的里民等等。永慶房屋同仁親自學習地震、颱風等自然災害發生時的應變、自救技巧，了解疏散方向與安全避難處所，倘若未來災害發生，演練的知識即可派上用場，以最快的速度提供支援，為鄰里的安全盡心力。