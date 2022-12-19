命理網站《星座不求人》分享，獅子座、處女座和天蠍座的人，雖然經常講狠話、非常毒舌，或是喜歡碎碎念，態度十分強硬，但事實上他們的內心都非常柔軟，也很在乎對方，只不過不太會表達，只能以這麼過激的方式和對方溝通。

▎獅子座

獅子座是個急脾氣，情緒一上來什麼話都說得出口，完全不顧對方的感受，但別看他們這個強勢，其實獅子座的內心非常柔軟，可能罵完人不到半小時，心裡就開始自我反省，就算他們嘴上再怎麼不饒人，實際付出的絕對比其他人還多，也從未對對方做過任何壞事，而且獅子座還很護短，自己罵自己人可以，但只要有人敢欺負他們認定的人，獅子座絕對第一個跳出來幫忙出頭。

▎處女座

處女座看不慣的事太多了，就算是再親近的人，他們也能挑出一堆毛病，開始碎碎念轟炸，如果對方不聽勸告，他們就會拿出強勢的一面，不但要求對方，還會講話損人，說出一些難聽話；但處女座其實是刀子嘴豆腐心，罵得越狠，在乎得越多，只不過不太懂要如何表達，再加上極強的控制慾，最後就演變成嘴上說狠話，心裡卻很在乎。

▎天蠍座

天蠍座堪稱是「放狠話大王」，總是說出和心裡所想相反的話，但他們這麼做的原因，只是為了試探對方會不會離開他們，很多時候天蠍座都是嘴上說著難聽的話，心裡卻非常在乎；天蠍座從來不怕和別人硬碰硬，只怕別人誤會自己的意思，所以就算他們說了什麼狠話，也千萬不要當真，他們只是面對友情、感情時有些傻，試圖以推開的方式確認自己在對方心中的位置。