12月迎接聖誕節到來，台北市信義區四維里在永吉公園舉辦聖誕聯歡會，劉耀平里長和費鴻泰立法委員與相關團體，共同鼓勵里民們大手攜小手闔家參與，一起歡慶溫馨的聖誕節。活動由四維里劉耀平里長服務團隊及立法委員費鴻泰服務處、信望愛台北教會及永慶房屋熱情協辦，除了傳遞聖誕節「給予愛和希望」的宗旨外，更將聖誕節「領受豐盛的生命」信念發揚光大。

溫馨社區的活動，重點在於落實聯合國「永續發展目標」第3個目標：「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」；活動包括精采的音樂表演，將美妙的心靈佳音傳遞給每一位參與的民眾，祝福聖誕佳節快樂。

音樂與活動對身心健康有諸多好處，幫助精神放鬆、使人心情愉悅，可以有效舒緩緊湊生活帶來的壓力，更可以讓大家在兩年多苦悶的防疫生活中有放鬆感覺。除了有音樂陶冶性情外，現場還有美味點心分享，讓社區居民享受美食結合音樂藝術表演，帶來聽覺與味覺全新盛宴。四維里劉耀平里長邀里民參加聖誕節活動慶佳節，立法委員費鴻泰與服務團隊共襄盛舉，「社區好鄰居」永慶房屋熱心公益於社區活動，善盡企業社會責任，從帳篷租借到活動的人力支援都盡心盡力，更熱情贊助精美聖誕禮品，陪伴大朋友、小朋友一起歡慶聖誕節。

信義區四維里劉耀平里長和費鴻泰立法委員與相關團體舉辦聖誕聯歡會。（圖/永慶房屋提供）

永慶房屋信義區店經理劉信宏表示，永慶房屋很榮幸可以參與協辦社區溫馨活動，與大家一起共度愉快的周末下午。我們深耕在地多年，與鄰里、社區感情深厚，平時大力支持在地各項活動，包括鄰里社區各大節慶活動、附近學校校慶等等，熱心提供帳篷及人力物資上的支援，未來也會持續發揮永慶人熱情、積極的服務精神，努力為在地帶來滿滿正能量。