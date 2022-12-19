12月迎接聖誕節到來，台北市信義區四維里在永吉公園舉辦聖誕聯歡會，劉耀平里長和費鴻泰立法委員與相關團體，共同鼓勵里民們大手攜小手闔家參與，一起歡慶溫馨的聖誕節。活動由四維里劉耀平里長服務團隊及立法委員費鴻泰服務處、信望愛台北教會及永慶房屋熱情協辦，除了傳遞聖誕節「給予愛和希望」的宗旨外，更將聖誕節「領受豐盛的生命」信念發揚光大。
溫馨社區的活動，重點在於落實聯合國「永續發展目標」第3個目標：「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」；活動包括精采的音樂表演，將美妙的心靈佳音傳遞給每一位參與的民眾，祝福聖誕佳節快樂。
音樂與活動對身心健康有諸多好處，幫助精神放鬆、使人心情愉悅，可以有效舒緩緊湊生活帶來的壓力，更可以讓大家在兩年多苦悶的防疫生活中有放鬆感覺。除了有音樂陶冶性情外，現場還有美味點心分享，讓社區居民享受美食結合音樂藝術表演，帶來聽覺與味覺全新盛宴。四維里劉耀平里長邀里民參加聖誕節活動慶佳節，立法委員費鴻泰與服務團隊共襄盛舉，「社區好鄰居」永慶房屋熱心公益於社區活動，善盡企業社會責任，從帳篷租借到活動的人力支援都盡心盡力，更熱情贊助精美聖誕禮品，陪伴大朋友、小朋友一起歡慶聖誕節。
永慶房屋信義區店經理劉信宏表示，永慶房屋很榮幸可以參與協辦社區溫馨活動，與大家一起共度愉快的周末下午。我們深耕在地多年，與鄰里、社區感情深厚，平時大力支持在地各項活動，包括鄰里社區各大節慶活動、附近學校校慶等等，熱心提供帳篷及人力物資上的支援，未來也會持續發揮永慶人熱情、積極的服務精神，努力為在地帶來滿滿正能量。
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