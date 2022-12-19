冠德(2520)拿下北市「行二行三公辦都市更新案」最優申請人，今日舉行簽約儀式。此案總投資額高達230億元，基地面積合計21,313.88平方公尺，預計將在2029年完工。

國家住都中心代理董事長花敬群指出，未來辦公廳舍的規劃，在國家住都中心分回兩棟，有一棟將會作為國家級防災大樓，讓國家的防災量能整備；未來台北車站的東邊整體樣貌會展現出來，國家住都中心承擔重大的責任，用更高的國家與公益角度做規劃，也邀請更多團隊一起加入國家隊，創造亮點。

冠德建設董事長馬志綱表示，本案是串聯西區門戶與華山特區的最後一塊拼圖，更具指標意義，為了能推動成就國門新地標的誕生，冠德以臺灣心HUB理念，導入ESG永續發展概念，以最大化開放空間、新型態行政園區、新趨勢綠色營建方式，期望能打造成為國家級公辦都更結合永續發展的全新典範，更能成為全民共享的全新生活場域，並藉此將東、西區軸線串連起來，帶動都市再生及發展性。