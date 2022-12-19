威強電(3022)11月營收增加至8.08億元，月增19.05%，原因在於缺料狀況已見改善，法人預估，今年第四季營收雖然恐較今年第三季減少，但仍為近幾季相對高水準，且2023年出貨展望仍佳，且近期威強電更積極由中低階產品市場跨足高階產品線市場，2023年展望仍佳。

威強電上周一衝上三個月高價，法說會後卻連2日下跌，外資連2日撈進，本周一成功翻紅，收漲1.47%報75.9元，成為電腦周邊股撐盤佼佼者。

威強電第三季營業收入淨額25.43億元，季增54.22%，動能主要來美洲、亞洲市場，首先，美洲市場先前POS等標案需求因疫情而降溫，但2022年以來買氣逐漸回溫，且今年第三季加速釋出，帶動美洲市場的營收增加至11.06億元，季增92.23%，其次，大陸市場今年第二季出貨進度受當地封控影響，但今年第三季狀況已改善，第三季大陸市場的營收增加至11.35億元，季增29.23%。單季毛利率升至38%，營益率亦升至21%。

威強電單月營業利益增加至5.41億元，季增106.78%，原因除營收規模擴大外，毛利率因產品組合佳、美元兌台幣匯率升值、購料價差縮小(先前以較高的價格建立IC等零組件原料庫存)而提高至38.46%(今年第二季為36.62%)亦為關鍵，此外，業外認列匯兌利益1.80億元、威聯通的投資利益0.25億元，第三季稅後淨利6.11億元，每股稅後盈餘3.46元，相較今年第二季的1.87元、去年同期的1.19元大幅成長，並衝上歷史新高紀錄。

威強電前三季營業收入淨額57.49億元，年增24.64%，營業毛利21.07億元，年增29.44%，毛利率37%，年增2個百分點，營業淨利率17%，年增6個百分點。而受到美金升值明顯，激勵業外收入也強勁挹注，稅後淨利11.86億元，年增71.55%，每股稅後盈餘6.73元，相較去年同期的3.92元大幅成長。因產品組合和匯兌收益，今年第二季、第三季毛利率位居高檔。

法人預估，威強電2023年營收，可望增加至89.22億元，年增10.82%，並以ODM訂單、網通產品線的營收成長幅度較大。其中，ODM訂單數量自2022年以來即因疫情改善而增加，今年前三季相關營收增加至11.68億元，年增47%，預估今年第四季、明年仍受惠於此一趨勢。至於網通產品線今年前三季營收為6.48億元，年增59%，主要係受惠於5G私有網路相關需求增溫所致，近期威強電更積極由中低階產品市場跨足高階產品線市場，2023年展望仍佳。

威強電2023年出貨展望仍佳，惟2022年業外利益基期因匯兌利益而偏高，預估2023年獲利表現不及2022年。此外，首季通常為淡季，預估營收再較今年第四季減少，亦即明年第二季前均缺乏業績動能，故法人維持對威強電中立的投資建議。