民進黨在九合一選舉慘敗的頹勢未止，國民黨再下一城，內閣全面改組聲浪加大，中廣董事長趙少康痛批，選民覺得給民進黨的教訓還不夠，民進黨在九合一敗選，但行政院長蘇貞昌還在那裡，檢討也只是擦邊球、虛晃一招，所以選民還是會繼續教訓民進黨。

趙少康表示，嘉義市長選舉因無黨籍候選人黃紹聰逝世，中選會執意延後選舉，被質疑民進黨是否要全黨打一人，顯然看起來沒用，雖然達到投票率低的目的，但黃敏惠還是勝選，證明嘉義市民對民進黨不滿，在民主聖地投票的結過也有異議。

趙少康認為，選民覺得給民進黨教訓還不夠，九合一敗了，但蘇貞昌還在那裡，檢討也只是擦邊球、虛晃一招，沒有真正檢討核心問題，所以在這種情況下，選民還是要繼續教訓民進黨，台北中山、北松山王鴻薇的立委補選，選民還是會繼續教訓民進黨。

對於目前民進黨推出修選罷法，趙少康擔憂，有立法委員認為這是偷渡中介法，雖然有說要檢附檢調資料，「但是檢調也是在民進黨掌控之中，會不會變成民進黨覺得，這往後對自己傷害或不喜歡，就假借檢調的名義，用行政權來下架你的廣告」？強調未來仍要注意是否有擴張行政權、擴張檢調權力的疑慮。