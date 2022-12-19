台中國際會展中心延宕20年，其中東側展館2019年動工，預計2024年完工，西側展館遲未有進展，在九合一選舉成為選戰議題。立法院經濟委員會19日到現場考察，產業界與地方疾呼盼儘速推動，王美花表示，受物價上漲等因素影響，興建經費必須重新估算，將於明年3月前報行政院，台中市府強調將配合中央。

備受產業界期待的大台中會展中心，興建計畫分為東、西展館，其中東側展館攤位數2360攤，由市府自籌經費興建，已於2019年動工，預計2025年啟用並營運；西側展館規畫攤位數2100攤，地上權設定70年，由地方政府出地、中央出資，但至今未動工。

與會的台灣區工具機暨零組件公會理事長許文憲呼籲中央、地方別再互推，他說，中部地區有機械、水五金、自行車等許多產業，對會展攤位需求至少要5000攤，現在正是要衝刺疫後經濟的時刻，產業必須到台北辦展，很不方便，「經濟不等人」，政府應儘速興建會展場地。

針對外界認為疫情改變生活型態，未來實體展是否需求仍大？產業界強調，實體展可以面對客戶、了解客戶需求並溝通，若能在台中辦展，還能讓國外客戶直接看到台灣產業量能；此外，周邊交通與停車等配套也應一併考量。

會展中心西側展館從2017年啟動興建規畫，到現在遲未有進展，主因經濟部要求未來營運收益配比中央要占53.37％、台中市府46.63％，但台中市府提出經濟部50.11％、中市府48.89％的配比，雙方未有共識。立委楊瓊瓔指出，近幾年疫情、烏俄戰爭導致原物料等成本上漲，當初估算的42億多元經費恐不足，要求經濟部儘速重新估核。

經濟部長王美花表示，已要求部內針對目前的物價情況重新評估經費，最慢明年3月新的經費估算與財務計畫出爐後，將立即報行政院，但仍需與台中市府討論收益分配方式。台中市副市長黃國榮則強調，市府將全力配合經濟部相關作業。