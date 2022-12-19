海峽兩岸最大的石化合作項目，福建漳州古雷煉化一體化項目今天（19日）正式宣布投入商業運轉。該石化廠由大陸和台灣各出資一半，總投資金額278億元人民幣，年產乙烯百萬噸，截至目前「乙烯單體」對台灣銷量突破8.5萬噸。福建古雷石化副總裁吳義芳表示，正等待疫情放開後的經濟發展，石化業只要成長動能上來，石化產業循環的周期谷底也會跟著上來，預期明年產業的春天落在下半年。

福建漳州古雷煉化一體化項目投入商業營運儀式，現場出席嘉賓有福建古雷石化董事長吳亦圭（台資最大股東）、福建漳州市委書記張國旺、福建省委常委郭寧寧、兩岸企業家峰會台灣方面理事長陳瑞隆，中國石化集團總經理趙東線上致詞。

古雷煉化一體化項目是福建漳州古雷石化工業園區的龍頭項目，由中國石化福建煉油化工有限公司和旭騰投資有限公司各佔50％。該項目一期工程主要包括實際加工能力100萬噸／年乙烯裂解等9套化工裝置，以及配套的公用工程、碼頭及儲運設施等，總投資278億元，年產乙烯百萬噸。去年11月，古雷石化正式打通台灣地區乙烯銷售全流程，目前，乙烯單體對台灣銷量突破8.5萬噸。

古雷石化董事長、台聚公司董事長吳亦圭表示，該投資項目是兩岸規模最大的石化合作項目，總投資278億元人民幣，2014年12月簽署合作框架協定，到順利投產，先後歷時近8年時間。

張國旺表示，古雷開發區是大陸七大石化產業基地之一，全大陸唯一的台灣石化產業園，連續兩年獲評中國化工園區30強，目前已投產在建簽約和重點在談項目48個，總投資3300億元，達產後年產值可超4000億元，未來產值有望突破1兆元，特別是古雷煉化一體化項目，是兩岸合作合資金額最大的石化項目。

陳瑞隆曾主管台灣的石化產業政策，他致詞時表示，古雷石化推動過程中困難重重，面臨填海造陸、碼頭罐區用地，耕地與海域使用土地等問題，在各方不斷努力溝通和協調之下，獲得圓滿解決，順利投產。

福建古雷石化副總裁吳義芳樂觀期待疫後產業發展，「只要把安全環保成本控制好，明年產業的春天落在下半年。」

海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫受訪時表示，從古雷投資項目來看兩岸關係，雙方必須繼續交流，同時也體現兩岸企業家峰必須持續進行下去。隨著防疫愈來愈有成效，兩岸人員往來將逐漸恢復，兩岸交流也將會有新的發展。