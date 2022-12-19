被「已讀不回」真的會讓人發火？一名女網友表示，日前她在交友軟體上收到陌生男子的訊息，已讀後沒有立即回覆，沒想到再次打開軟體後，發現男子傳了狂傳海量訊息，指控她欺騙、耍人，甚至表示已上警局提告，「記得開庭唷！」而這段對話曝光後，也讓許多網友看傻了眼，甚至有人還說：「我也有遇過」。

「第一次遇到已讀不回還會被告的！」原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，日前心血來潮下載了某款交友軟體，沒多久就配對到一名積極的男生傳來訊息，但因原PO當下正準備要騎車，已讀訊息後並沒有即時回覆，讓人傻眼的是，當原PO再次開啟軟體後，發現自己遭到一連串訊息轟炸。

從原PO分享的截圖可見，男子在一小時內狂傳20多則訊息，一開始還很有禮貌地打招呼，詢問原PO喜歡吃甜點嗎？但過了10分鐘後突然質疑原PO，「你明明就在線上，而且剛剛有來看我檔案」，男子認為原PO故意不回訊息，「在欺騙和耍人喔」。

男網友一開始有禮貌的打招呼，但等了10分鐘沒有回應，頓時燃起怒火。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

後來，男子更表示要去警局提告，並將原PO的大頭貼和資料全數提交給警局和地檢署，揚言「警察局會通知你做筆錄的」、「提告完成囉」、「你慢慢故意不回訊息吧」，而原PO隔了6小時後才傻眼地回覆這些訊息：「呵呵，剛下載不會用，這能告什麼？」並表示已刪除這款交友軟體。

原PO一直到晚上才回應男網友的訊息，好奇「這能告什麼」。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

貼文一出，讓一票網友感到詫異，紛紛留言，「到底可以告什麼？好奇，希望更新」、「難怪會單身…不意外」、「心碎提告」、「他跑警局的速度也是挺快的」、「直接跟警察說他一直騷擾就行了」、「這個我知道，我也有遇到過」、「原來可以告喔，我常常被已讀的說」，不過也有網友笑說：「15:28說要提告，16:00說提告完成，做筆錄都沒那麼快」。