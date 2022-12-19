財務部部長蘇建榮周一表示，台灣經濟沒有衰退，只是成長放緩，經濟還是在成長。而關於青安貸款是否能放款額度，讓政策更有感，部長表示，會再了解討論。

立法院財政委員會審查「貨物稅條例第十二條之六條文修正草案」等3案，財務部部長蘇建榮接受質詢。

全球升息潮延燒，台灣央行上周四升息半碼，明年經濟景氣衝擊受到關注，蘇建榮表示，升息綜合考量通膨、金融等各項因素，是台灣經濟沒有衰退，只是成長放緩，經濟還是在成長，並且國安基金會密切注意整體國際經濟和國內經濟。

蘇部長更表示，美國升息2碼，符合先前預期，因通膨相對放緩，也評估升息太猛而影響經濟；台灣也在上周四升息半碼，綜合考量通膨等相關因素，在金融面也希望減少台美利差，避免金融帳、資本流動，減少匯市衝擊，減少外資流動對國內股市衝擊，國安基金會密切關注相關動態。

蘇建榮亦提到，經濟成長率放緩，出口從今年9月開始出現負成長，至於全年的表現還要觀察，明年上半年情況，整體經濟影響恐較多一些，一般看法明年上半年比較放緩，這也是市場的預期，明年經濟成長2%到3%之間。

而關於央行升息，青貸狀況，立委更點出公股行庫開辦青安貸款之成效，盼政策能夠更有感，呼籲財政部檢討放款額度、放款利率。對此，財政部長蘇建榮表示，會再跟公股行庫了解，看還有沒有可能。