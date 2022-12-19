民進黨嘉義市長選舉二度敗選，中市立委籲「趕快檢討」。

民進黨於九合一選舉中大敗，全國僅下5席縣市首長，18日於嘉義市長選舉中再度敗選，民進黨台中市立委何欣純18日晚間於臉書發文質疑「我們的『檢討』到底是什麼？」19日再度指出，昨日的貼文是有感而發，希望我們（民進黨）趕快針對問題找出解決方式，更快、更精準地回應民意。

民進黨於上個月九合一選舉中大敗，全國22席縣市首長中僅奪下5席，嘉義市長選舉則延期至18日才舉辦，民進黨提名候選人李俊俋敗給國民黨尋求連任的黃敏惠；何欣純18日晚間於臉抒發文表示「辛苦了，李俊俋。」更質疑「但結果再次告訴我們，沒有大破大立，就沒有大開大闔，我們的『檢討』到底是什麼？」

民進黨於九合一選舉中大敗，全國僅下5席縣市首長，18日於嘉義市長選舉中再度敗選，民進黨台中市立委何欣純18日晚間於臉書發文質疑「我們的『檢討』到底是什麼？」（擷取自何欣純臉書）

何欣純19日說明，針對昨日的發文是有感而發，第1個是想對過去的同事李俊毅表達辛苦了，第2個則是要深刻的自我檢討「為什麼選民這次用選票深深地在鞭策我們，要求我們要檢討。」

何欣純指出，我們（民進黨）一定要趕快找出原因，才能迅速回應民意，也必須要大破大立、大開大闔，才能面對未來更嚴峻的挑戰；這陣子在跑基層行程時，很多支持者是「愛之深、責之切」，不斷給出建議與責罵，這些都要虛心接受，甚至更積極面對回應，要趕快檢討，針對問題找出解決方式，才能更快、更精準地回應民意，贏回民眾對我們（民進黨）的信任。