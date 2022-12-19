旅遊電商易飛網（2734)今(19)日舉辦線上法人說明會，根據財報顯示，隨著疫情趨緩、邊境解封，出境旅遊業績逐步回升，今年第三季度(Q3)營收達1.3億元，較去年同期成長454%，為疫情至今首度單季營收站回億元表現，且截至10月底止，累計營收在所有上市櫃旅行社中持續列居產業「二把手」地位。易飛網董事長周昀生指出，主要歸功於疫情期間搶先布局取得「三代理」及持續維繫百萬會員關係，展望明年，將延續此一優勢，透過強化旅遊元件供應鏈及銷售通路、旅遊周邊服務、日本出境旅遊及國內離島旅遊等「四策略」，穩健布局疫後旅遊市場。

易飛網董事長周昀生表示，剖析易飛網得以於疫後繳交亮眼營收成績單，首要得歸因於取得華信假期總代理、南北之星快輪獨家總代理及桃園機場櫃台代理等「三代理」所賜；華信假期總代理為易飛網於2021年取得，以機加酒打包模式銷售，在疫情期間無法推廣境外旅遊情況下，轉為衝刺國內旅遊產品，作為穩定旅遊本業營收之重要動能；同年亦取得南北之星快輪獨家總代理，開創馬祖旅遊全新可能，並透過票務系統自動化銷售，提升營運效能，將疫情期間公司營運效率高度自動化，成為服務最多台灣本島赴馬祖旅客人次的旅行社；而2019年取得的桃園機場櫃台代理，涵蓋出境及入境各一個據點，整合桃捷交通票券、SIM卡銷售及旅遊服務，亦是易飛網迎接疫後解封商機一重要媒介。

周昀生說明，儘管國內旅遊產品毛利較低，但在過去兩年疫情期間，易飛網堅持旅遊本業，持續透過國內旅遊相關產品維繫與159萬名會員的關係，而百萬會員的忠誠度於解封後即顯現，成為推升集團營收成長的關鍵，其中可自「三大數據」窺見端倪。首先，於Q3正式開售境外旅遊商品時，會員回訪率成長38%；其次，自易飛網後台大數據分析顯示，在Q3線上旅展開跑後，官網流量大幅提升至去年同期的3.87倍；此外，11月的ITF實體旅展僅四天便創下2,400萬營收，在疫情剛結束、國外旅遊市場買氣尚未回溫之際，已恢復疫情前同期旅展七成水準。

周昀生進一步指出，展望明年，易飛網將站穩今年所打下的深厚基礎，並祭出「四策略」，以穩健布局疫後旅遊市場。第一大策略瞄準「旅遊元件供應鏈及銷售通路」，包括取得國籍航空公司明年度每月逾一萬個機位，創下公司歷年最高保證機位數量，以確保境外旅遊復甦之際能有充足供應量；另也將開發B2B2C元件分銷平台系統，以系統化方式授權其他下游中小型旅行社分銷自由行元件，開拓全新銷售通路，突破過往同業在自由行市場無法銷售機加酒產品的困境，並透過此一全新商業模式發展出新市場。

第二大策略瞄準「旅遊周邊服務」，將拓展桃園機場櫃台營運據點，由原出入境各一個據點增加至共八個營運據點，更加完善旅遊周邊相關服務，舉凡SIM卡、Wi-Fi機及翻譯機租借、機場接送、租車與機捷票券販售等，皆提供線上預訂、線下機場取貨服務；易飛網亦於疫情期間提早布局，取得台灣虎航機上綜合運營權，囊括機上免稅、機上餐食、電商平台代運營及航空媒體廣告代理業務等，實現旅遊一條龍服務。

第三大策略則針對國人出境旅遊最大市場日本，易飛網積極與當地多個地方政府洽談合作，並取得官方行銷資源，加強向國人推廣疫後日本觀光；第四大策略則持續深耕國內離島旅遊，獨家取得南北海運公司新航線代理權，包含東引及莒光航線將完整馬祖五島旅遊行程，而福建琅岐島航線則將實現小三通復航後之最短距離，在跨境旅遊回溫的同時，仍積極擁抱國旅商機、開拓新藍海。