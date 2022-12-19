針對故宮接二連三發生古瓷破損事件，又將合約到期的寄存品退還所有人引發爭議，立法院教育及文化委員會召委鄭正鈐19日召開「國立故宮博物院近來作為是否符合公共性？」公聽會，就寄存辦法的變革等問題，邀請學者專家各紓己見進行討論。

故宮院長吳密察強調，博物館徵集政策，目的在於彌補館藏的不足，以相對單純的購買、捐贈兩種方式進行，不造成文物增值才不違反博物館倫理。他並表示：「故宮典藏的質量很豐富並不需要以私人寄存的方式來彌補典藏，如果有策展的需求也都以一次性的借展方式來辦理，這樣更具效益」。

吳密察指故宮寄存辦法的變革是為了符合博物館的公共性，將以捐贈為前題的方式進行寄存，執行上分成兩種方式：一是合約到期後即啟動捐贈的審查程序；另一是在合約期滿後確認寄存人同意捐贈，啟動審查程序，若無捐贈意願則由寄存人取回。並表示國外如法國、加拿大的博物館，亦有只接受捐贈意願者寄存的案例。

國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖認為，故宮院長吳密察的說明，讓人更不解為何歷經八任院長都相安無事的制度如今卻「崩壞」，台北市立美術館、國家美術館都有寄存制度且未像故宮經過三審，而以全台最嚴著稱的故宮，寄存制度卻被院長視為只是淪為有錢人的倉儲？他問：「若這一批文物因為你的倉促決策流入海外，吳院長負得起責任嗎？」

與會學者中山大學劇場藝術學系主任陳尚盈、前玄奘大學大眾傳播學系主任諸葛俊、國立台北教育大學文化創意產業經營學系教授林詠能均指出，博物館應以公共性為目的，應思考對全民而言如何能更有機會親近這些優質文物，而一旦做出決策，影響的不只一代人更是後代子孫參與或接近文化藝術的權利，呼籲一個機關的使命感應永存於心，即便是以捐贈為前題的寄存，都應有相互信賴與尊重的過程

台大台灣文學所教授蘇碩斌從制度面與公共政策面指出，蘭千山館換約應先重視契約的形式合法性，在此前題下理清所有權問題，勿流於情感面討論。東吳大學社會系副教授劉維公亦贊成就公共政策的合理性與否討論，但他也提醒：「以捐贈角度看，重要文物要求捐贈在實務上可行性非常低，一旦文物遷出，再拿回來或借展的成本會超呼想像」指出制度化是好事，但制度化的過程若有不合理的部分才是應討論的核心，「我們正在創造案例，要思考的是如何教下一世代如何看待台灣的文物」。