新竹市111學年度國中奧林匹亞科學競賽近日圓滿落幕，來自全市19校、38隊、近200位從各校脫穎而出的高手前來一較高下。（陳育賢攝）

新竹市111學年度國中奧林匹亞科學競賽近日圓滿落幕，來自全市19校、38隊、近200位從各校脫穎而出的高手前來一較高下，此次競賽項目為「張拉整體」、「傳送金字塔」、「紙橋大力士」及「風力起重機」，結合科學原理及生活智慧，透過科學競賽，讓學生感受到生活中處處是科學。

代理市長陳章賢指出，竹市推動科普教育及培養資訊能力不遺餘力，近年的教育預算佔總預算最高比例，除改善學校硬體設備外，在科學教育上，每年更挹注逾200萬元經費舉辦各項科學競賽，每年競賽題目皆強調生活科學應用及問題解決能力的精神，讓學生在過程中發揮團隊合作，共同討論及解決問題，致力推動科學教育向下札根。

教育處表示，竹市國中奧林匹亞科學競賽已邁入第21年，每年都由自然老師討論訂定不同的題目，此次比賽共有4項任務，分別為「張拉整體」、「傳送金字塔」、「紙橋大力士」及「風力起重機」，每個任務都結合科學原理及生活智慧，需在規定時間內與同學一起並肩完成。

比的不是體力、耐力，而是團隊合作和創造力，與隊友做好充分的溝通、腦力激盪，才能完成任務，是1項不一樣的學習挑戰。

教育處指出，今年的競賽主題充滿創意和啟發性，例如「紙橋大力士」就是A4紙張編織交疊製作出可荷重的結構體，學生在沒有黏著劑的情形下，想辦法搭出跨距最大且能載重最重的紙橋，除了要掌握紙張纖維的特性，還要活用書本上對力學的知識，是1個有趣又充滿挑戰的關卡。

競賽裁判長林春秀則表示，長年指導學生科展「實作驗證理論」，透過實作可讓學理知識更為活用，其中「張拉整體」，就是利用細繩及風扣板，驗證合力及合力矩為零的平衡狀態，學生必須利用張拉作用承載最大的重量，是很燒腦的關卡。

光武國中校長黃信騰表示，「風力起重機」能夠「操作風」就容易在比賽過程中勝出，這次競賽需要高度創意、實作力與團隊合作的精神，更挑戰學生們對科學的實作能力。

教育處長賴榮光指出，今年閉幕典禮首次由學生擔任，並用雙語主持，展現本市推動雙語教育的成果，新竹市國中奧林匹亞科學競賽從91年開辦至今已邁入第21年，目的希望學生團隊能透過科學競賽任務型主題，學習與隊友團隊合作激發、活用創造力，並攜手完成任務，這也就是108課綱裡所提到解決問題的能力，體現「自發」、「互動」、「共好」的核心精神。