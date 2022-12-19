九合一因故延後的嘉義市長選舉18日投票結果出爐，藍營市長黃敏惠大勝綠營李俊俋。民進黨立委何欣純對此結果質疑「我們的檢討到底是什麼？」還說「沒有大破大立，就沒有大開大闔」。而精神科名醫沈政男則指出，黨主席下台無法讓民進黨止血，無法對嘉義市長選情有任何影響，民進黨的檢討欠缺敗選因素的科學分析，且不敢檢討在上位那一、兩人，那麼從11月26日以後所流的每一滴血，都是來自2024總統候選人。

「辛苦了，李俊俋！」何欣純18日在臉書發文表示：但結果再次告訴我們，沒有大破大立，就沒有大開大闔。我們的「檢討」到底是什麼？

沈政男18日在臉書發文表示，現任市長黃敏惠贏了民進黨的李俊俋，這結果不讓人意外，比較值得討論的是黃敏惠的得票率高達6成5，比先前她任何一次競選嘉義市長都還要高。這是因為黃敏惠的個人因素或中央執政因素，光看這次的投票數據難以看出。民進黨這次的敗選檢討也是如此：從研究方法來看，根本無法辨別是中央或地方因素。只能亂猜。

沈政男指出，但從黃敏惠在11月26日前後的民調數據來看，都差不多是56％：23％，而開票結果也差不多是這樣的得票比例，這代表：民進黨在11月26日敗選後所做的檢討，包括蔡英文主席下台，並無法對嘉義市長選情有任何影響，也就是無法止血。

「事實上民進黨的敗選檢討，我認為是浪費時間啦！」沈政男認為，因為根本欠缺科學根據，就只是亂猜，東拼西湊弄了什麼三十個因素。當晚馬上有民進黨立委感嘆：沒有大破大立，我們到底在檢討什麼？「哥告訴你，就是五個字：繼續混下去。」因為：一、欠缺敗選因素的科學分析。二、大家不敢檢討在上位那一、兩人。

沈政男強調，從這裡就可以看出，說什麼，喔，民進黨多會選舉，其實說穿了就是憑直覺、憑大家相互檢討，而現在，依然是憑直覺，只是，大家已經不敢檢討在上位那一、兩人了。民進黨如果無法止血，那麼從11月26日以後所流的每一滴血，都是來自2024總統候選人。