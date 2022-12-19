康控-KY(4943)痛定思痛放棄聲學產品，專注車用領域，成果已逐漸顯現，並可望於明年開始顯現，康控-KY董事長呂朝勝表示，公司最壞狀況已過，明年在車用產品出貨持續放量下，營收及三率會比今年好很多，將力拚明年重返獲利。

康控-KY今天下午舉行法說會，康控-KY過去幾年主力產品為聲學元件，亦是蘋果供應商，公司於去年因與銷售客戶間存有產品品質或責任歸屬等雙方認知上的差距，依照國際財務報導準則第9號規定，提列預期信用減損損失26.3億元，造成公司2021年每股淨損高達24.11元，儘管今年前3季稅後淨損仍達9.18億元，每股淨損5.87元，但公司今年做了重大改變，陸續切割消費電子產品，轉以汽車零組件為營運主要業務，今年3月起營收已100%為汽車相關產品，營運也逐步擺脫危機，有望在明年重回成長軌道。

康控-KY表示，公司自2015年到2016年開始耕耘汽車，目前已有成績，車用產品包括：雨刷噴頭模組/ECU連接器/Power Unit(電機UVW輸出/矽膠車燈/功能性零件/感測器(含氧、轉向、胎壓、溫度及壓力等)/環形機電零件(方向盤等)，客戶涵蓋歐美車廠，由於汽車相關產品開始量產後即可擁有3到5年穩定訂單，未來幾年陸續有很多產品進入量產，預期2023年會看到滿不錯的成績，營收會有一定的成長幅度。

展望未來，康控-KY表示，公司將加深與既有新能源車品牌及零件廠合作，持續擴大新能源車零件版圖，拓展其他新能源車品牌，並結合矽膠LSR製程，協助客戶突破產品設計，進一步擴大新能源車零件版圖。

在營運改善方面，康控-KY表示，公司將活化資產，降低固定之營運成本，進而降低資金成本，並尋找策略投資人引進投資資金，改善財務結構；此外，公司也將減資彌補虧損，進而降低營運規模

呂朝勝表示，隨著車用產品出貨放量，目前公司營運已擺脫最壞狀況，可說是喘了一大口氣，未來銷售將以汽車零組件為主，明年的三率會比今年好很多，將力拚明年重返獲利。