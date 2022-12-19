鑒於年長者晨昏運動時交通事故頻傳，第二警友辦事處副主任周肇彬夫婦，購買160隻強光變焦LED警示燈手電筒，捐贈台中市警察局第二分局作為年長者交安宣導贈品，分局長陳家銘也特地邀請新婦神學院院長馮隆曦及大使命浸信會牧師吳永昆等教友共同宣導高齡者交通安全，呼籲各界重視並擴大長輩們交安宣導效益。

台中市北區65歲以上人口約2.6萬人，佔總人口數18.4％，即將邁入「超高齡社會」，鑒於年長者晨昏運動時交通事故頻傳，交通事故的「死亡風險」亦為各年齡層之冠，警二分局提醒年長者因視力及反應能力較差，外出請盡量穿著顏色鮮明衣物，過馬路要走行人穿越道，騎腳踏車應加裝車燈及穿戴反光裝置，讓其他用路人容易看得見，以降低交通事故發生。

周肇彬夫婦平時熱心公益，始終秉持善盡企業社會責任的理念，此次有感於長輩們交通安全自我保護觀念欠佳，希望藉由自己的綿薄捐贈拋磚引玉，讓夜間或晨昏外出運動的老人家，攜帶手電筒或配戴一些燈光的設備，好讓自己在昏暗的道路能被人看見，避免一些意外的發生。

中市警二分局長陳家銘表示，車禍造成死傷，是造成家庭一輩子的痛，第二警友辦事處捐贈手電筒將用於各宣導場合中贈予「爺爺奶奶」們，溫馨提醒長者出門在外要注意自身的交通安全，以維安全及讓家人安心。