台南市2023年公告土地現值出爐，全市地價平均上漲3.69％，中西區新光三越中山店以每坪114萬元連續6年蟬聯「地王」，今年漲幅最大的行政區首次由麻豆區稱霸，主要是麻豆工業區開發完成，附近土地買賣價格大漲。

台南市地價調整結果將在明年1月1日公告，「公告土地現值」是政府課徵土地增值稅的基礎，每年公告調整1次，產權無移轉時，對地主不生影響。

今年「地王」仍在中西區中山路、民族路及西華南街路口的新光三越中山店，該地處商業區，公告現值約為每坪114萬元；「地后」（第2名）位於西門路一段的新光三越新天地店，公告現值約為每坪為106萬元。

值得注意的是，台南市往年漲幅最大的行政區都是鄰近南科的善化與新市，今年由麻豆區漲幅5.79％首次稱霸，善化第2，新市第3，龍崎區0％墊底。

台南市地政局表示，麻豆區因為麻豆工業區剛開發完成，附近市地重劃，土地買賣交易熱絡，漲幅大，首次超越南科周邊行政區。

台南市長黃偉哲表示，除了麻豆工業區市地重劃區、南台南車站副都心區段徵收區、台南市永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收區、永康物流及轉運專區市地重劃區與南科特定區FG區段徵收區，都緊鑼密鼓辦理中。

台南市明年共1萬3733個地價區段，7742個地價區段上漲，5831個地價區段持平，160個地價區段下跌。台南市地政局長陳淑美表示，調幅較高的區段主要為市地重劃、區段徵收、或重大建設所在地價區段，一般地區則微漲，除了反應市場動態，兼顧民眾負擔，努力維持賦稅公平。