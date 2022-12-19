面對疫情封控導致的大陸經濟嚴重衰退，中共中央經濟工作會議提出多項以「促增長」為主軸的經濟振興措施。但是，面對即將來臨的新冠疫情感染潮，對經濟造成的影響仍令人擔憂，《華爾街日報》分析認為，有些因長期格封控造成的經濟損害難以彌補，目前提出的經濟振興措施力度不夠，而且可能為時已晚。

《華爾街日報》指出，面對舉步維艱的國內經濟以及一波新冠感染潮，中國政府終於發出提振商業活動和促進經濟增長的指示，包括提振市場信心、擴大吸引和利用外資，並且實施積極的財政政策。

分析認為，雖然中國突然放鬆動態清零的行動最終將會支撐經濟增長，但眼下也將不得不應對重新開放帶來的附帶傷害。這些傷害可能不僅包括廣泛蔓延的疫情和惴惴不安的消費者，如果放棄動態清零所引發的感染浪潮造成的損失過大，政治不穩定局面恐會加劇。

這也難怪中國領導層釋放出更明確的「促增長」論調，分析指出，上周中共中央政治局會議的聲明中，長期以來反復提及的「房住不炒」的用語竟然沒有出現，據摩根史坦利(Morgan Stanley)統計，這是自2020年以來政治局會議文本裡首次沒有包含這句話。《彭博》也報導稱，中央經濟工作會議可能會宣佈房地產市場的「去杠杆化」已經成功完成。

分析認為，這種措辭的調整或許看起來很抽象，但具有重要意義，因為它們向層級較低的中共幹部發出信號，讓他們能夠有政治上的理由去實施放寬房市交易的舉措，或撤除相關的限制。如果再加上最近為房地產開發商擴大融資渠道的舉措，實際上就能發揮相當大的作用。

官方公布房價出現7月份以來最小的降幅，信貸的整體增長也不慍不火，但房貸市場已有復蘇跡象。11月份家庭的中長期貸款已開始增長，雖然住房市場仍然處於困境，但到明年下半年反彈的可能性已明顯增強。

但是分析也認為，即使住房市場和消費略有復蘇，過去3年的損害造成的影響會會持續下去。例如，年輕人失業對勞動力市場和消費帶來持久傷痕，過去吸收教育程度較高青年的幾個關鍵行業不太可能完全恢復，包括網路與教培行業。

在更廣泛的層面上，有更多跡象表明民眾與外資企業對中國的發展方向開始失去信心，從最近的抗議活動和蘋果公司加速供應鏈多元化計劃可見一斑，製造業投資加速向印度、東南亞和墨西哥，一旦邊境重新開放，人才流失問題會迅速浮現。

分析最後說，如果中共領導層真的回歸注重增長的務實立場，那對整個世界來說都是值得歡迎的消息。但無論在中國境內還是境外，人們都有很多理由保持懷疑態度。