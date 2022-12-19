高雄房市目前的成屋和預售屋存量計約19,781戶，因景氣轉變，買氣觀望，這半年來的銷售速度趨緩，6月中之前的預售案，大約75週可以賣完，現在可能要140週，成屋也從幾乎拉長一倍時間。

龍悅廣告總經理吳季濃19日表示，根據龍悅廣告統計截至12月18日的成屋過戶和預售屋實登資料顯示，高雄房市目前在市場銷售的成屋存量約3,644戶，預售屋存量約16,137戶，合計約19,781戶。

吳季濃指出，龍悅廣告使用15週為一個中程的週期，計算平均每週的成交量，預售屋每週平均成交115戶，如果以此數字推算目前在市場的預售屋存量16,137戶，大約要140週可銷售完畢，在相同的統計和計算基礎之下，今年6月初的時候，大約只需75週，換句話說，在近半年來，高雄預售屋的銷售成交期拉長將近65週的時間。

他說，成屋的情況也差不多，成交期目前是95週，也幾乎拉長了一倍左右的時間。

業界表示，高雄房市成交期拉長，主要的原因之一是去年第四季的一波漲價潮之後，購屋民眾產生觀望，此外，潛在購屋者也關注政府打炒房的後續措施和效應。