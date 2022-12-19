台灣民意基金會今（19）日上午發布有關「台灣人政黨認同的巨變」最新民調，與今年9月時相比，國民黨的政黨認同度從19%飆升到31.6％。前立委郭正亮今天下午在節目《大新聞大爆卦》中分析，綠營的選票確實在流失，但未必是跑到國民黨，從高虹安當選新竹市長就可以看得很清楚了。

郭正亮分析，游盈隆跟台灣民意教育基金會做得這份民調，藍營認同度會這麼高是因為沒有納入民眾黨，所以當受訪者不喜歡民進黨，就只好選國民黨。他強調，「這個事實上跟現實有點不符，我同意綠的票跑掉，但有可能是跑到民眾黨，該民調還是高估了國民黨。」

對於民進黨未來的選情，郭正亮指出，這次九合一大選選完，民進黨呈現大敗的情勢，這對綠色選民構成一種認知框架，「他們就不能堅持，對方罵我都是錯的。」選舉都是這樣，一個政黨如果沒改進就會持續崩下去。

郭正亮還舉林濁水臉書為例，高虹安對綠營來講已經是罪惡深重的一個人，但結果還是當選，那表示投給她的人一定認為民進黨有比這個更罪大惡極的事，「其實大部分人知道高虹安60萬有爭議，可是大家還是選擇原諒她，讓她當選，原因也許是新竹大秘寶，也許是民進黨太可怕了，黨政軍結合來打高虹安。」

郭正亮還談到，高虹安現在已經宣布讓檢察官當副市長，「我跟你保證棒球場是第一案，等到這個棒球場公布證據了，民進黨就準備接招吧。」