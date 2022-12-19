感情從來沒有道理可言，有些人陷入愛情後會小心翼翼的磨合，偏好細水長流的關係，不過《搜狐網》運勢專欄則點名3星座在感情上太過急於付出，容易一確認關係後就整個人栽進去，但感情方面並不是單方面付出越多就能得到所有，往往容易因此受傷吃虧。

▍雙魚座

雙魚座的人是十足的戀愛腦，一旦愛上就認為自己有了付出的理由，一股腦地奉獻自己的感情，拚命地對另一半噓寒問暖，將生活重心都放在對方身上，但是往往因為太過心急，將對方嚇跑，或是沒有看清形勢，被負心人騙得血本無歸。

▍獅子座

獅子座面對感情相當直白坦承，一旦喜歡上對方就會主動付出，並且極盡所能地呵護、討好對方。不過獅子座往往表現得太過強勢，不管對方接不接受自己的「好意」，依舊無止盡的拚命付出，就算結果不盡人意，獅子也不放在心上。

▍天蠍座

天蠍座的人愛恨分明，面對感情相當誠實，如果他們吝於付出，就代表他們對你沒有愛慕之心；反之，天蠍一旦愛上就會主動出擊，並且不斷向另一半獻殷勤，只不過也因為太急著付出和表露自己的真心，往往容易讓自己在這段關係中淪為較為弱勢的一方。