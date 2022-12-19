「德東飆車王」否認過失態度丕變，死者女兒淚灑法庭陪母走最後一程。

被稱為「德東飆車王」的男子簡祥宇，今年3月18日駕車在士東路撞死65歲婦人、撞傷2名女高中生，被控過失致死，士林地院19日開庭，簡男態度丕變，否認自己有任何過失，堅稱時速僅43到45公里，檢察官抨擊，鑑定報告已指時速超過100公里，竟還狡辯，要死者家屬如何接受，建請法院從重量刑。

簡男上次庭審時稱，婦人突然衝出來，還在滑手機，將責任全推給死者，已讓家屬情緒激動，19日開庭時，簡男再將責任推給前車，並稱「我平常都有禮讓行人，絕對沒有超速」事故前一刻，外側車道有腳踏車騎在路中，害他變換到內側1次，並緊跟在前車後方，注意前車狀況，時速沒有超過50公里。

辯護人更稱，若簡男以時速50公里，換算距離，反應時間僅3秒多，根本無法煞停。檢察官抨擊，根據車輛事故鑑定報告，時速已超過100公里，打臉簡男說法，並訓斥簡男「你不要再講話了，死者家屬在場，現在所說的話，都是將來向法院求處重刑的理由」。

死者家屬表示，家中只有一位親人，案發當天急診室醫師告訴她死狀很慘，建議她不要看，她抱著1歲半的女兒，在太平間等候一整晚，當庭痛哭流淚，怒斥簡男「不要再說藉口，有沒有考慮家屬的感受！」2名傷者的家屬則說「肇事者怎麼可以如此輕描淡寫，說自己沒錯」，希望法官從重量刑。

法官說事故地點也常經過，詢問簡男「你現在有沒有開車？」簡男回答「事故發生後沒有開車」，還說他有很多事故前禮讓行人的影片要提供給法官，並稱，很少會經過士東路，事發當天是要去ATM轉帳，一個月不超過1次，否認自己是「德東飆車王」的稱號。

死者家屬當場淚灑法庭，法官說告訴死者家屬，陳述意見後下次可以不用過來，死者女兒說，「開庭是唯一能替媽媽做的事情，希望透過參與，陪媽媽走完最後一程，看到肇事者接受法律制裁」。並稱事故地點旁邊有托嬰中心，法院也有托嬰中心，屬於學童常經過路段，希望肇事者負起該有的責任，讓大家知道行車安全的重要。