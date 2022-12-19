鼓勵有創意、想逐夢的民眾加入創客行列，勞動部勞動力發展署中彰投分署TCN創客基地提供空間與服務，開放民眾進駐交流，進駐者除可了解相關技術、就業輔導服務，還可使用專業的機具設備，3年前進駐的創客許志遠透過基地輔導、媒合，奪下第七屆職務再設計競賽，並成功進入科技公司擔任工程師。

大學念電機工程系的許志遠，在校期間因興趣以8051單晶片及組合語言製作機器人，之後因緣際會接觸到Arduino晶片，開啟他的創客之路，為了加強專業、與其他創客交流，許志遠2019年申請進駐創客基地，參與不同主題的課程及講座活動，一方面啟發其他創意點子，也持續開發作品。

勞動力發展署中彰投分署指出，許志遠去年參加基地舉辦的活動，經媒合與台中就業中心組隊參加第七屆職務再設計創意競賽，運用觸控性馬桶自動沖水的概念，藉由增加圖像與聲控語音提示的方式，讓使用者更專注在工作、有效降低職業傷害，獲得第三名佳績。

為了拓展個人視野，許志遠轉職擔任溫室硬體設備工程師，之後改投入生技產業公司、負責測試用治具的開發，他說，加入創客基地可使用自造技術課程再學習，也有機會與其他人交流，基地提供許多機電整合技術、資源連結與競賽推介的服務，對他幫助很大。

勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞表示，TCN創客基地提供多元化機具與空間，透過專業師資與社群交流，培養民眾創新實踐能力，學習跨域技能發展專業，進而拓展職涯，也提供就業、創業輔導資源，達到協助其就業或創業的效益。