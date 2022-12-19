（華南幸福職場，守護員工健康，獲國民健康署頒發「全國績優職場-健康管理獎」。 圖／華南銀行提供） 華南銀行秉持著信賴、熱誠、創新的經營理念，提供客戶全方位金融服務，將近8千位員工視為銀行最重要的資產，也是企業成長的貢獻者，特聘請專責醫護人員長期落實照護員工健康，推廣多方面健康促進活動卓越績效，16日獲衛生福利部國民健康署頒發「全國績優健康職場-健康管理獎」，再創金融業領先獲獎佳績。華銀由首長引領職安委員會，以優於法令規定每兩年辦理員工健康檢查，強化健康管理，並於2022年導入「員工健康管理系統」E化員工健檢數據及後續追蹤管理流程，不僅大幅提升健康管理工作效率，員工亦可隨時查閱自我近三次健檢資料，了解健康狀況；而專責醫護人員每年更提供125場次以上現場即時性健康諮詢，守護全體員工健康。職安委員會透過運用三段五級全方位健康管理模式，積極防護員工職場健康、預防工作場所危害和職業災害發生，因此於2022年取得ISO45001職業安全衛生管理系統認證。得益於這些積極作為，相較於2019年統計數據，2021年全行員工心血管疾病下降2～3％，肌肉骨骼疼痛指數亦大幅減少39％，成效明顯。除此之外，華銀依行業環境特性提出系統性健康計畫及目標，創新建置專屬員工「GO健康LINE社群」資訊平台，醫護人員用心發想創意巧思，設計生動活潑圖解健康小知識，給予員工淺顯易懂疾病預防的訣竅，提供線上Q＆A推廣健康知能。透過員工健康需求問卷，規劃如中醫養生、營養飲食、運動伸展等專屬各單位「職場GO健康」活動，聘請專業技能講師親自到現場辦理相關課程，進而讓員工察覺自我健康要從平日生活習慣養成，員工回饋活動滿意度高達96％。華銀積極落實職場健康管理，運用醫護專業技能，守護員工健康，型塑企業健康文化，營造幸福職場，不只重視金融專業服務為社會帶來正面助益，更重視為員工打造優質健康安全的工作環境，達成服務客戶、企業經營與員工健康三贏的永續經營目標。