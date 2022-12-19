保護元件大廠興勤（2428）公布人事異動，前奇力新總經理鐘世英接任總經理一職，原總經理何益盛則專任轉投資事業元耀總經理職務，元耀已經轉虧為盈，將更倚重何益盛做大做好，而興勤這一波人事異動也對集團注入新血。

興勤19日盤後公告人事異動，前奇力新總經理鐘世英接任興勤總經理一職，原總經理何益盛在興勤任職超過三十年，正式退休之後將專任元耀總經理一職，興勤表示，元耀為興勤重要的轉投資事業，已經步入轉虧為盈階段，何益盛原本就是元耀總經理，專任總經理職務之後，將繼續做大、做好元耀，相關人事案已在19日生效，鐘世英正式走馬上任。

據了解，雖然奇力新業務主力以電感為主，興勤為保護元件龍頭，產品不同，然客戶重疊度高，鐘世英今年上半年就已到興勤了解環境。

國巨於2021年11月換股合併奇力新，集團內的整併也讓國巨躍居為橫跨電阻、電容、電感的旗艦級被動元件集團，鐘世英跳槽興勤頗令市場意外。

興勤為保護元件龍頭，今年前三季每股稅後純益達9.4元，擊敗MLCC廠，成為被動元件產業的獲利二哥，興勤預期，明年第一季景氣觸底，明年第二季可望因需求變化而有動能。