苗栗縣南庄鄉田美村19日發生一起農民遭山豬攻擊事件，受害農民身上有多處傷口，所幸經過送醫治療，目前無生命危險。

苗栗縣消防局今天下午1點多獲報，南庄鄉有人遭到山豬攻擊，消防人員獲報前往馳援。受傷的農民表示，他當時在田間工作，突然間跑出1隻山豬衝過來，並且瘋狂咬他好幾口，導致他手、腳有多處傷口。

該農民身負傷口連忙跑到附近求援，找到1家住宅主人幫忙報案，消防人員獲報到場救援，所幸受傷農民意識清楚，且身上傷口都沒有嚴重出血，送醫治療後目前已無大礙。