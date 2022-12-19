去年年初的美國國會暴動事件，並沒有因時間而平息，美國眾議院「1月6日委員會」的調查工作已進入尾聲，相繼而來的就是具體的指控與起訴。委員會認為前總統川普負有煽動暴亂的責任，建議司法部門，應該對川普提出刑事起訴。

美聯社報導，「1月6日委員會」的最後一次會議上，7名民主黨人和2名共和黨人都同意應該對川普提出刑事指控。當然，這是象徵性的建議，美國立法部門不能干預司法部門做事，但是國會提出的調查證據與意見，當然會被司法部門列入參考。

委員會成員之一，加州民主黨眾議員亞當‧希夫(Adam Schiff)說：「我認為總統違反了多項刑法，你(川普)必須像任何其他違法的美國人一樣，受到相同的司法對待，那就是必須受到起訴。」

「1月6日委員會」建議司法部門起訴川普，該委員會將在明年1月3日解散。(圖/美聯社)

隨著新的眾議院改組，該委員會即將於明年 1 月3日解散。自2021年7月成立以來，成員進行了1,000多次訪問，舉行10起公開聽證會，收集了超過一百萬份文件。鑑於大量證據，成員們相當理直氣壯的宣布：川普應該為國會大廈的暴動案件負責。

委員會還提到，川普的刑事違法事件，還包括「詐騙國家」和「妨礙國家程序」，所謂詐騙國家，是指川普與他的盟友，一直在散佈「選舉舞弊」的錯誤說法，直到現在，他本人與支持者仍然堅稱他贏得了選舉，是計票出現舞弊，然而這是錯的。而妨礙國家程序，就是他試圖阻撓、影響選舉人投票與計票過程，其至向參議院議長彭斯(Mike Pence)施壓，試圖推翻結果，幸而彭斯拒絕聽從他的建議。

該委員也對5名共和黨眾議員提出道德勸諫，因為他們不理會委員會的調查要求。不過這不會導致懲罰，畢竟眾議院即將換屆，而且是共和黨是多數席位。