趣淘漫旅台東推出「2023新年快樂」住房專案，雙人入住探索客房，每房1999元；4人入住則要2599元，平均每人650元。(台東趣淘漫旅提供)

跨年倒數，每年跨年活動總吸引無數商機與人潮，迎接後疫時代第一個跨年，不少民眾計畫出遊，與親友一起送舊迎新，飯店業者紛紛推出住宿優惠攬客，搶搭疫後跨年商機。台東趣淘漫旅推出住房專案，最低每人650元即可入住四人房。福容中壢店雙人房一晚最低2023元起，看完跨年演唱會不用辛苦趕車回家；福容桃園店則是憑五月天個唱票根折抵500元房費。

不少人喜歡跑到台東迎接新年第一道曙光，凱撒連鎖飯店旗下訴求自由自在、冒險挑戰、友善親子、鐵人、Long Stay的趣淘漫旅-台東，以大量熱汽球裝飾，打造熱氣球主題飯店，距離台東火車站不到3分鐘路程，交通便利。旅店鄰近特殊地質美景「月世界利吉惡地」，天氣晴朗時高樓層可遠眺綠島；面向車站的客房也可欣賞火車進站的樂趣。此外，館內設有10種以上豐富桌遊，還有適合大人小孩一起挑戰的解謎益智遊戲。近日於客房內新增小美犀AI智能語音服務，即時提供旅人在住宿期間的各式需求；飯店另結合預約租車服務，取、還車皆可在飯店櫃台完成，暢遊台東更輕鬆。

趣淘漫旅台東有適合大人小孩一起挑戰的解謎益智遊戲，照片為大型疊疊樂遊戲。(台東趣淘漫旅提供)

趣淘漫旅台東，推出「2023新年快樂」住房專案，即日起至2023年1月19日止，雙人入住探索客房，每房1999元；4人入住2599元，平均每人650元，還享有早餐加購優惠，大人加購價400元，6到11歲孩童加購價250元。入住日期自12月20日到明年3月31日止，部分節日不適用，限官網訂房，每日限量5間。

全台北中南都有飯店的福容大飯店，也推出各式歡慶跨年方案，標榜從北到南都好玩，其中最超值的就是鄰近「2023桃園跨年晚會」的福容中壢店，住宿精緻客房一晚僅需2023元，看完跨年演唱會不必趕車回家，直接入住旅店，省力省事。而同樣位在桃園的福容桃園店，則是祭出五月天個唱入住優惠，粉絲參加五月天「2023諾亞方舟十週年進化復刻限定版演場會」，在演唱會期間入住福容桃園店，出示票根即可折抵房費500元。

福容福隆店有「北台灣最美沙灘溫泉VILLA度假飯店」之美名，不少民眾喜歡在跨年夜享受泡湯樂趣。(福容大飯店提供)

位在東北角的福容福隆店，緊鄰最美海岸線，有「北台灣最美沙灘溫泉VILLA度假飯店」之美名，每年跨年人氣「搶搶滾」。今年業者推出「跨年優惠住房專案」，每房每晚8999元起，雙人同行贈兩客中式或西式豪華跨年饗宴，四人可選熱銷款溫溫炸雞桶，還可樂享泡湯趣；飯店也有精彩的跨年晚會，房客有機會抽中萬元住宿券。

福容高雄店「容耀跨年晚宴」，可吃到波士頓龍蝦、龍虎斑、烏魚子、小篤牛、綠竹筍燉雞湯等海陸好料。(福容大飯店提供)

鄰近美棧墾丁大街的墾丁龍磐公園，可以迎接新年第一道曙光。(福容大飯店提供)

南台灣的福容高雄店主推25樓景觀餐廳「容耀跨年晚宴」，主廚嚴選波士頓龍蝦、龍虎斑、烏魚子等鮮美海味，配上小篤牛、綠竹筍燉雞湯，搭甜點桃膠銀耳蓮子露，現場還安排音樂表演，飽覽25樓高雄港的無敵夜景，味覺、視覺、聽覺通通被滿足，每人1880元加1成；房客預約用餐可免1成服務費。在墾丁跨年也同樣精彩，入住美棧墾丁大街，可以先至被CNN評為「世界絕美落日」的關山，送走今年最後一道夕陽，元旦再到墾丁龍磐公園喜迎新年第一道曙光；跨年夜還可參加飯店準備的慶祝派對、舞會，三天兩夜每晚平均3850元起。福容會員獨享神秘隱藏價，於享福卡APP預訂會員住房專案即可獲贈甜甜價。