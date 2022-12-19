永豐銀行搶先推出2023金兔年發財水，歡喜邀約LINE好友招財添好運！永豐銀行表示，永豐銀行LINE官方帳號的實名綁定好友，即日起啟動好運輪盤，共1,688名幸運得主可獲金兔年發財水，其瓶面以國立故宮博物院典藏畫作為設計元素，瓶身通透可見金色結繩，象徵祥和福氣慶豐收，迎接鴻兔大展新氣象。

明年為癸卯金兔年。永豐銀行表示，金兔年發財水的設計取材自故宮典藏畫作「宋劉永年花陰玉兔卷」及「宋人山花墨兔軸」等，展現花團錦簇且白兔悠遊於花叢間的閒適情境，象徵2023花開富貴平安，並以蘊含吉祥寓意的結繩無限環繞，迎來張燈結綵、喜慶豐饒的新年。永豐銀行LINE好友抽中發財水後，憑LINE電子兌換券可於明年1月3日至16日至永豐銀行全台各分行領取限量發財水乙瓶。

永豐銀行指出，永豐銀行持續推動數位創新及社群經營，永豐銀行LINE官方帳號實名綁定人數截至今年11月較2021年底成長逾20％；永豐銀行表示，旗下LINE官方帳號提供逾50項商品資訊與服務，其中，信用卡即時消費通知、信用卡出帳通知與定存到期通知最受歡迎，同時推出跨行入帳通知及智能理財ibrAin再平衡通知等，協助客戶即時掌握資產狀況。除個人化服務外，透過社群也同步分享優惠訊息或贈送球賽門票等第一手消息。