李千娜（左）、蔡旻佑飾演《淡水小鎮》男女主角。（果陀劇場提供）

果陀劇場35周年經典大戲《淡水小鎮》19日舉辦啟售記者會，主演郭蘅祈、李千娜、蔡旻佑、屈中恆、唐從聖、郭子乾、劉亮佐連袂現身。李千娜暌違5年再度挑戰舞台劇演出，且要從15歲少女演起，她笑說最近會與家中小孩多互動，了解現在小孩在玩什麼，結果被笑做錯功課，郭子乾直言：「現在小孩跟過去玩的東西完全不一樣。」屈中恆也感嘆：「流行文化不一樣了，現在小孩開口閉口都是韓團，我15歲時還在天天被打呢！」

李千娜飾演女主角艾茉莉，她說因為離15歲的年代太久遠，現在回到家就要把自己調整到15歲的狀態，而最快的方法就是看「抖音」，此外她也會與許多年輕音樂創作人交流，「我會找他們聊天、玩樂，雖然跟過去小孩玩的東西不一樣，但他們單純的心境也是可以學習的。」現實中的她獨力撫養一對子女，透露兒子很愛打棒球，女兒則是在玩音樂。

李千娜（左）、蔡旻佑飾演《淡水小鎮》男女主角。（果陀劇場提供）

講到15歲，眾人話匣子全開，李千娜說她讀國中時，曾遇過英文老師很喜歡拉學生耳朵，「他會走到位置旁，抓著同學耳朵把人從座位上拉起來，後來有同學的耳朵被拉到撕裂破皮，之後那個老師就不敢再這樣做了。」她苦笑說自己英文一直不好，可能就是因為陰霾太大了。

郭子乾回憶，他當年就讀南門國中，每年最期待的就是9月底到10月中的12天連假：「我們學校在博愛特區附近，每年都要國慶閱兵，我們學校剛好被指派為戰車停放學校，於是有12天的連假。」他透露求學時代一直都不是成績好的學生，曾經因為元素表背不好，遭化學老師體罰，「我爸是校長，但我成績不好，反而是我哥成績很好，現在是台積電高階主管，因為哥哥成績好，爸媽比較不會關注我在做什麼，每天出門就像是丟掉的小孩，有回家就當作是撿到的。」屈中恆說自己國中也是因為成績不好，經常被體罰：「我記得數學老師是打手，國文老師是打屁股。」

蔡旻佑則自爆國小常被欺負、霸凌，「我在班上就是乖乖的，什麼事都不敢做，常常被欺負，我哥還會從他們班上跑來幫我。」他還透露，曾參加過幫派圍事，後來被抓到，遭當時擔任訓導主任的媽媽狠罵了一頓：「那時候有幫派要鬥毆，就有人找我去幫忙圍事，我當時想說終於有人願意跟我當朋友，很開心就去了，結果大家打到一半鳥獸散，我不知道應該要跑，就被抓回學校。」

《淡水小鎮》導演梁志民（左起）、郭蘅祈、唐從聖、李千娜、蔡旻佑、屈中恆、劉亮佐、郭子乾以冬至湯圓慶團圓。（果陀劇場提供）

《淡水小鎮》改編國際知名劇本《Our Town》，為果陀劇場最具代表性與最長青的作品之一，果陀劇場自1989年推出《淡水小鎮》，演出皆座無虛席，2023年版本由導演梁志民攜手郭蘅祈、李千娜、蔡旻佑、卜學亮、黃嘉千、屈中恆、唐從聖、姚坤君、劉亮佐、郭子乾、呂曼茵、張仰瑄、馮先芝等黃金陣容共同演繹。導演梁志民：「這齣戲之所以會如此廣受歡迎， 是因為它非常親民，從9歲到99歲都可以看得懂，2023年版本的舞台、音樂設計都會是全新的樣貌，請大家好好期待！」

屈中恆與唐從聖於《淡水小鎮》中飾演同一角色陳爸爸，屈中恆笑稱：「我跟從從真是歹竹出好筍，我們竟然生得出旻佑這樣的小孩！」他說8年前看過這部戲，那時就想有沒有機會演到，所以非常珍惜這次演出！」郭子乾與近期喜獲掌上明珠的劉亮佐互為同一角色老王，郭子乾開玩笑分享：「我沒看過也沒演過《淡水小鎮》，非常感謝梁導與果陀劇場的厚愛，我雖然在金鐘獎沒有拿到獎，但我在舞台劇上還是可以嶄露點頭角的！」

劉亮佐說自己是外省第二代，對這角色完全不陌生，他看過兩次《淡水小鎮》，「一次是張雨生主演，一次看的時候張雨生坐在我斜前方。這次接到演出邀約嚇一跳，原本覺得《淡水小鎮》離我很遠，可以參與果陀這麼經典的作品，有終於圓夢的感覺。」

唐從聖表示：「第一次接觸到《淡水小鎮》劇本是大學一年級的時候，這麼簡單、寫實、平易近人的劇本，卻讓我留下十分深刻的印象。這幾年我與果陀也合作非常多齣經典戲劇，這次能夠接演《淡水小鎮》真的是十分期待！」

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