大陸於今年12月8日禁止我國多項水產品輸入，行政院農委會主委陳吉仲於19日下午到高雄區漁會與業者座談，他說，除協助業者補件外，會持續降低對單一市場的依賴。以前農產品外銷的第一名是大陸，如今換成美國與日本。既然可以銷往日本，他有信心也可以銷往其他國家。

除農漁產品外，對於內閣改組，陳吉仲說，會配合內閣改組，「從中興大學來，當然也回到中興大學」。

陳吉仲表示，大陸共通知台灣水產品有178項停止進口，受影響的4魚種包含魷魚、秋刀魚、鰹魚及午仔魚。對於不能輸陸的關鍵？陳吉仲表示，去年大陸海關總署註冊要求請所有漁船與水產品業者上網填寫，但今年3月9日大陸通知6月30日前要改為書面，漁業署也通知業者及船東處理，但12月8日卻又在網站上公告「不得出口」。

陳吉仲表示，完全無法得知大陸片面暫停進口的原因，但仍會依對方的要求，提出相關的補件，在此暫停進口期間，則啟動因應措施，不讓漁民受影響。

對於減少對大陸的依賴，陳吉仲說，以前大陸是所有農產品外銷的第1名，現在已經降到第3名，第1名是美國，其次是日本市場。至於水果，5年前的水果外銷有8成跑到對岸市場，至今輸往大陸不足3％，有5成外銷到日本。既然可以到日本，也有信心可外銷到其他市場，將與業者一起努力。