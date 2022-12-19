今年來國人投資台股ETF整體規模增加逾3,000億元，兆豐投信看好ETF投資大趨勢，引進創新產品兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金（00921），集合各產業冠軍龍頭股，以等權重方式，提供存股族最有利的資產配置機會。

過去20年來，市值加權型ETF的權重增幅高於加權指數更多，甚至單一個股的權重持續墊高，如半導體產業的台積電，不光在國際間具有競爭力與規模成長空間，更能影響大盤走勢；不過，近期中美科技戰對半導體產業的管制，引發科技股震盪，彰顯出等權重指數的多樣性。

兆豐投信首度在台股市場發行等權重型ETF，從證交所29項產業類股中，網羅各產業龍頭股組成指數，再透過定期調整權重機制，達成投資再平衡，有望降低各產業或個股的下檔風險，也讓營運表現佳或配發股利紀錄優異的產業冠軍股來壯大資產的殖利率空間。且等權重指數採取高度分散、調整彈性大的方式，與市值加權型指數有互補效果，當產業或個股遇到不同景氣階段，等權重指數也較有機會獲得景氣輪動下的投資紅利，達成全面分散產業風險最佳化的價值。

展望2023年，全球股市歷經洗牌後，各產業類股將有新的調節步調，呼應現階段布局等權重型產品的重要性。兆豐投信指出，等權重型ETF對台股資本市場可掀起ETF再進化的效果，可望貢獻包含降低單一個股對市場的影響性、擴大持有產業龍頭股有助穩定盤勢、全面性分散產業風險、掌握與時俱進的各產業龍頭公司、ETF優化有助資本市場進化等五大影響力。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金研究團隊表示，過去台股市值加權型ETF中，「護國神山」概念股的權重明顯高過其他成份股，單一個股的波動對市場影響性太大；若透過投資等權重型ETF，有助降低單一產業或個股波動造成的風險，更能隨著時代與科技進展，掌握各大經營績效優異的冠軍公司，彰顯ETF產品優化度，有利資本市場健康發展。