九合一因故延後的嘉義市長選舉18日投票結果出爐，藍營市長黃敏惠大勝綠營李俊俋。民進黨立委何欣純對此結果質疑「我們的檢討到底是什麼？」而何欣純同時也在留言區提到「矢板明夫看的比民進黨透徹」。日本產經新聞台北支局長矢板明夫歸納出5大敗選原因，包括大環境不好與年輕人的相對剝奪感，認知作戰，綠營不團結，選舉主軸不清晰，台灣安全問題缺乏論述、說明不足等，民進黨都需要反省、儘快尋求對策。

九合一選舉終於落下了帷幕，民進黨在22個縣市長僅僅獲得了5席，比慘敗的2018年選舉輸得更徹底。「如果不能好好尋找失敗的原因，2024年的總統大選真的可能丟掉政權。」矢板明夫18日在臉書發文指出，電視各政論節目上，有很多人分析了民進黨敗選的原因。但每個人強調的重點都不同，聽起來有點像盲人摸象，很難看到全貌。綜觀各家意見，他認為這次民進黨的敗選可以歸納出五大原因。

第一，是大環境。現在，世界上戰爭、瘟疫、通膨同時發生，全世界民主國家執政黨的日子都不好過。選民們的生活過的不好，自然就會對政治心存不滿，想「教訓」執政者。還有年輕人的相對被剝奪感，也促使他們不想去投票、不想投給執政黨。

第二，是認知作戰。選前中共加大了對台灣的信息滲透。台灣的網路上充斥著對執政黨不利的假新聞。台灣的防疫十分成功、全世界有目共睹，卻被假新聞抹黑說成非常失敗。明明可以被當作台灣之光、引以為傲的高端疫苗，也被抹黑、被指責有人炒股，而根本毫無證據。

第三，是民進黨的不團結。選舉期間，民進黨內考慮過多2024總統大選布局、互相勾心鬥角。有很多縣市不是民進黨和國民黨在競爭，而是民進黨的某個派系和國民黨在競爭。

第四，是選舉的主軸不清晰。明明是地方選舉，卻基本上沒有提出具體的願景，讓大家看到希望。競選口號「為台灣挺身而出」，太過悲壯，和市民生活關係不大，給人牽強附會感。

第五，是在大家最關心的議題「台灣安全問題」、「延長兵役問題」上缺乏論述、說明不足，讓大家感到不安。以至於國民黨提出的「票投民進黨、青年上戰場」的口號在一部分家長和年輕人之間發酵。

矢板明夫強調，以上幾點，有外部環境造成的客觀原因，也有民進黨自身內部的原因。但不管如何，在很多問題上，和選民溝通不足、被誣陷時沒有即時做出有力的反擊，都是需要反省、儘快尋求對策的。「畢竟，離總統大選只剩下13個月的時間了。」