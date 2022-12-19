大陸女星趙露思近年搭檔楊洋、吳磊等陸劇男神，出道不久就受到製作人青睞，陸續出演大製作劇集，人氣扶搖直上，資源也一飛衝天，罕見出道5年就成為高奢品牌代言人，不過她先前因品牌活動展示珠寶姿勢被嘲網紅感太重，拉低高奢品牌的價值，近期登雜誌又被網友質疑修圖修太重，撞臉另一位大陸女星鞠婧禕，遭許多網友吐槽。

趙露思近期因代言品牌的支持登時尚雜誌《Madame Figaro》封面，不過比起其他女星，趙露思在時尚表現力上較為劣勢，許多網友認為她身上網紅氣質太重，和其他明星自帶星味的氣場有些差距，趙露思身材嬌小，身材比例不如大多數女星，其中一張遮住半邊臉的照片被認為像女星鞠婧禕，且和該雜誌過往封面相比，趙露思這組照片光打太白，雖然皮膚看起來很白皙，卻失去照片質感，與過往雜誌封面相比有些突兀。

網友認為趙露思圖片修到撞臉鞠婧禕。（圖／微博）

網友曬出影片和照片的差距。（圖／微博）

網友評價雜誌網紅風。（圖／微博）

有網友直接截圖對比，稱趙露思修圖修太大。事實上趙露思也不是第一次被發現圖片與本人有落差，過去她就因修圖太誇張被網友詬病，不少修圖照片的趙露思都是巴掌小臉，仙氣飄飄非常漂亮，但到了實際影片卻可以發現趙露思的下巴比較有肉，臉部線條較為圓潤，本人與照片相比有些落差。

網友對比趙露思修圖照。（圖／微博）

趙露思被修到巴掌臉。（圖／微博）

狗仔爆出實際拍攝狀態和精修圖對比。（圖／微博）

趙露思先前拍攝《偷偷藏不住》每天都能上熱搜，網上有不少流出的高清照片，照片中她的清秀模樣讓許多粉絲稱讚，不過隨後有狗仔爆出拍攝影片，可以看到雖然不清楚，但能看出外型不如照片好看，有網友更質疑網上流出的照片是精細修圖過的，不過仍有粉絲力挺：「趙露思好美，貨真價實純天然大美女」、「她真人很白很漂亮」，有人卻持反意見：「不是胖了，只是臉大」。