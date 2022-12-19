Tizzy Bac相隔4年推出新專輯《Human Error》。（相信音樂提供）

Tizzy Bac相隔4年推出新專輯《Human Error》，今（19日）聽歌會提到這次創作主題「每個人生命中必定熟悉的錯誤」，2人曾感到懊悔的抉擇各是什麼？前源坦言阿嬤10年前因腦溢血送醫，當時家人選擇搶救，命雖救回來了，但阿嬤從此像植物人一樣臥病在床，「這是我人生極度懊悔的事，我總在想當初若放手，會不會比較好？」

前源後來學會換個角度思考，在父親不幸出意外時便有了心理準備，「我們選擇不硬救爸爸，他很快就解脫了，我父親也曾表明自己不想餘生都待在病床上沒意識」；他也為自己提早準備身後事，已和老婆巴鈺討論過早點立遺囑，「假如有一天我出了什麼意外，家人就不會那麼無所適從」。

曾就讀法文系的惠婷則說：「我覺得大學畢業時應該給自己一點時間去留學，國外生活一段時間或許會有更多體驗，很可惜現在法文都還給老師了，想想有點浪費。」但她不會把懊悔看得太負面，這些過程最後都成為她的人生經驗。

Tizzy Bac專輯發行20日當天將釋出第2波主打歌〈冬日花朵〉MV，惠婷和前源在MV中搭乘著被銀白紛飛大雪所覆蓋的記憶列車，進行一趟為思念溫柔送行的旅程，在歲末年終之際「心靈大掃除」。創作詞曲的惠婷說：「最初創作的出發點是因為覺得自己很久沒寫情歌了，這首歌光是旋律就讓我有冬天的感覺，自然就帶點感傷，加上那時候看了從IG崛起的新世代詩人作品《奶與蜜》，裡頭講失戀、分離的心情，於是就想從我的年紀和角度來詮釋這些事。」因此寫出這首歌，盼透過音樂療癒聽眾。