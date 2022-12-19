由財團法人多層次傳銷保護基金會主辦的優化多層次傳銷產業高峰論壇暨頒獎典禮19日登場，台灣鋼鐵集團旗下的甲魚營養保健品領導品牌加捷生醫（4109）獲頒「長期耕耘傳銷產業表揚狀」，並由加捷生醫曾茗絹總經理代表受獎，接受榮譽表揚。

成立於1995年的加捷生醫，是全台第一家製造甲魚精產品的在地老品牌。不僅擁有自家生物科技廠且符合ISO22000國際食品安全管理系統標準，嚴謹把關所有生產環節，貫徹品質安全最高準則，提供有保障且值得信賴的保健食品給消費者；此外，加捷完善的產銷體系除了既有的直銷體系外，近年還積極成立電商平台，透過結合線上與線下的服務，全方位貼近消費者需求並提供更便捷的服務。

加捷生醫總經理曾茗絹表示，加捷生醫成立至今，已經邁入第27個年頭，今年也適逢加捷生醫上櫃20周年，身為全台第一家以傳銷事業上櫃的本土公司，她們致力於達成「守護健康、生活加紛」的目標，且深耕台灣在地，更相信這片土地擁有能量，能帶給台灣每一個人，生命的力量，其中主打商品甲魚精-P已創下銷售10億粒以上的佳績。

她表示，這次能夠榮獲長期耕耘20年以上的表揚狀，非常感謝大會的肯定，相信加捷生醫全台各地數十萬會員都能感到與有榮焉。