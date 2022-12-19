中鋼新建煤礦封閉式建築之棚架內部與倉格。（中鋼提供）

中鋼公司採用先進工程技術新建長度735公尺、跨距128公尺、高度60公尺，相當於「3座台北大巨蛋體育館」規模的鋼構棚架封閉式建築，用來強化空汙防制及提升減排效率，該建築「南半段基樁打設及基礎工程」營建工地榮獲高雄市環保局111年優良智慧工地。

近日由環保局副局長黃世宏頒發此獎項，中鋼公司土木工程處處長李春雄代表受獎。中鋼表示，公司為精進ESG永續發展工作，追求「環境管理」與「清潔生產」之目標，近年來陸續推動各項重大環保改善工程。

其中，「新建煤礦封閉式建築」工程案於108年7月於廠區西南側原料儲存場開始施工，以儲放煉鐵製程所需的冶金煤。中鋼煤礦封閉式建築共規劃興建34格料倉，第一期北半段（305公尺） 16格料倉工程已於去（110）年12月底完成，第二期南半段（430公尺）18格料倉工程興建中，預計112年底完工後，整體防制粒狀物逸散效率將提高至98％，每年可減少粒狀物排放31.6公噸。

煤礦封閉式建築第二期工程之「南半段基樁打設及基礎工程」是中鋼公司自行規劃，並委由集團子公司聯鋼營造承攬。中鋼公司汲取第一期工程經驗，精進第二期施工規劃，營建工地管理擬訂短、中、長期施工動線及施作剛性路面，不僅於非動線區鋪設防塵網，以減少裸露地表面積，亦於南半段工區布設水線及灑水設施，減少粒狀物逸散。

此外，中鋼公司積極配合高雄市環保局推行營建工地智能管理政策，不僅於廠區周界設有空氣品質監測站，並於興建工程基地之上、下風處設置微型感測器以連續監控空氣品質，另考量整體興建工程規模浩大，施工基地出入口設置車牌辨識CCTV系統，進行運輸車輛智能化管理。

中鋼「煤礦封閉式建築」營建工地導入相關智能監測及管理措施，獲頒高雄市政府環保局111年優良智慧工地之殊榮。中鋼公司除感謝環保局的肯定外，將持續朝成為更先進、更環境友善、更節能環保的精緻鋼廠邁進，為維護空氣品質貢獻心力，善盡企業社會責任。