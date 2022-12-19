前國防部長蔡明憲、台教會等獨派團體今（19）日召開記者會，呼籲蔡英文趕快做決定延長役期。蔡明憲說，希望身為三軍統帥的蔡英文趕緊決定役期延長至少一年，讓國防部知道該怎麼做。

根據中評社報導，獨派社團台灣教授協會、台灣基督長老教會、社團法人台灣社、國防政策與戰略研學會等今天在立法院召開「捍衛國安，自己國家自己救」記者會。

蔡明憲表示，國防部長邱國正過去幾星期一直說希望公布役期延長為一年或是以上，但是國防部發言人、總統府發言人一直說各部會還在協商，要這麼久嗎？

前國防部長蔡明憲19日與民間社團代表們一同召開記者會，向蔡英文總統、國防部長邱國正等人公開喊話，將義務役役期延長到至少1年，同時改革訓練內容，並增加義務役薪俸。（黃世麒攝）

蔡明憲希望蔡英文、行政院長蘇貞昌，包括賴清德未來擔任民進黨主席，都能夠明快的延長役期，因為4個月軍事訓練，連步槍兵都不夠資格，能展現自我防衛決心嗎？現在要勇敢承擔恢復成為一年的役期。

蔡明憲強調，目前因為少子化結果，兵役來源不足，徵、募兵並行他支持，但是募兵效果不好。三軍統帥蔡英文很重要，蔡怎麼說國防部怎麼做！