台中市政府消防局第六救災救護大隊南屯分隊今年9月18日執行南屯區1名到院前心肺功能停止（OHCA）救護案件，經救護人員緊急處置及院方緊急治療挽回性命；另名50歲男子於運動時忽然倒地，同行友人評估後立即實施CPR並撥打119求救送治，2患者均康復出院。

台中市政府消防局與中山醫學大學附設醫院19日攜手舉行「緊急救護案例感恩會」，消防局副局長楊元吉代表出席與急救成功案例家屬見面，家屬們感激之情溢於言表。

台中市政府消防局副局長楊元吉表示，台中市今年截至11月已有108名OHCA患者經現場搶救後送至醫院治療而康復出院，有許多患者都在倒地當下有旁人協助CPR並報案，再由消防局救護人員接手急救送醫才得以康復。

消防局說，未來將持續精進救護人員技能，呼籲民眾如遭遇身邊人倒地，協助撥打119，並依照119派遣人員指示進行初步急救，期盼民眾、消防局及各醫院持續串聯生命之鍊，拯救更多性命。

消防局指出，當時50歲男子於運動時忽然倒地，同行友人評估後立即實施CPR並撥打119求救。消防局救災救護指揮中心接報時即辨識為OHCA案件，派遣救護車並線上告知救護人員現場狀況。

抵達現場後，見患者仰躺在地上，友人正持續進行CPR，經再次評估後確定為OHCA，救護人員陸群、駱品儒、魏君宇立即接續實施CPR、AED心律監測、給氧處置及架設自動心肺復甦機，將患者緊急送往中山醫學大學附設醫院。到院後，院方立即進行腦部斷層掃描，診斷患者為腦出血，經緊急開刀搶救後，患者成功康復出院。

消防局說，出血性腦中風而OHCA的患者成功救回的難度極高，因為腦出血會不停壓迫腦組織，而患者OHCA需要持續給予CPR，到達醫院後，醫院需立即判斷出患者為出血性腦中風後進行緊急開顱手術，並在手術過程中同時維持住患者心肺功能，急救成功非常不易。