以經營企業福利網、知名電商PayEasy總經理李易騰今宣布，在全體供應商支持下，又有50萬會員為後盾，PayEasy將轉型成為全台首家「封閉式」會員電商平台；簡言之，只接受簽約的800多家企業或團體，其集體入會的所屬員工才能看到平台商品，享受平台給予的優惠價格。

李易騰指出，PayEasy自2018年開始轉型，脫離傳統電商格局，專營企業員工福利網，提供企業強大的點數管理系統，包括「員工交流專區」、「特約商店」、「禮贈平台」、「員工津貼線上審核系統」等，目前與800多家企業簽約，包括鴻海、友達、Google等，旗下的員工多是平台上的會員；李易騰透露，台積電將是下個福利網簽約的目標。

搶攻企業福利市場，李易騰表示，不排除員工福利網持續擴大後，下一步將挑戰聯誼市場。

李易騰分析，現在PayEasy不需靠外部廣告導流，因為50萬的會員會自帶點數，轉換率高於一般電商7倍以上，故有此條件達成全站封閉化的條件；PayEasy減少外部廣告投放預算後，歷經4年轉型後，營收反而增加2倍。

PayEasy有別於傳統電商的特殊功能，專為企業推動員工福利數位化而開發，不僅為企業節省大量人力，同時提高員工滿意度；李易騰指出，平台3大核心工作，即商品力（價格、搶先拿到）、企業服務以及客戶體驗。

根據統計，企業員工透過企業福利點數，最愛在平台上兌換的商品是家電、3C、票券（百貨禮券等），由於兌換的數量龐大，李易騰表示，封閉式會員店商平台挾會員人數上的優勢，可以取得更好的價格條件。

對於PayEasy轉型為全台首家「封閉式」會員電商平台，李易騰表示，目前已有1000家供應商及品牌商，承諾在PayEasy站內全面提供優於市場價的優質商品，在「封閉式會員制」的經營型態下，與PayEasy攜手深耕企業福利市場；李易騰預估，明年深耕的企業福利家數預計可突破1000家，入會的會員人數可達65萬人。